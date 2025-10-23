ISX Financial EU Plc sichert sich Patent für neuartige Technologie zur Identitätsprüfung mittels Video-KYC

Die ISX Financial-Tochtergesellschaft ISX IP Ltd erhält ein europäisches Patent für ihre innovative Video-KYC-Technologie und erweitert damit ihr Portfolio um Lösungen zur Fernidentitätsprüfung.

In der schnelllebigen Welt der Bankentechnologie sind Patente sowohl ein rechtlicher Schutz als auch ein strategisches Instrument, um Innovationen zu sichern, Wettbewerbsvorteile auszubauen und Vertrauen bei Kunden und Partnern aufzubauen. Neuartige Lösungen in der Branche reichen von sicherer Zahlungsabwicklung bis hin zur digitalen Identitätsprüfung.

ISX Financial EU Plc (ISXX), ein innovativer Anbieter von regulierten Transaktionsbankdienstleistungen und Echtzeit-Zahlungstechnologie in Europa und Großbritannien, hat kürzlich einen weiteren wichtigen Meilenstein in dieser Hinsicht erreicht: Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft ISX IP Ltd hat das Unternehmen ein neues europäisches Patent (EP 3850508) erhalten, das die digitale Identitätsprüfung per Video (Know Your Customer, KYC) revolutioniert.

Innovatives Video-KYC: sicher und zuverlässig

Das neuartige Technologiepatent beschreibt ein computergestütztes Verfahren zur Fernüberprüfung der Identität eines Benutzers. Verschiedene biometrische Daten werden über eine Datenverbindung und Live-Video-Streaming erfasst, analysiert und verifiziert, ohne dass physische Wege zu den Büros von Personen, die zur Beglaubigung von Kopien von Ausweisdokumenten befugt sind, zurückgelegt werden müssen oder zusätzliche Identitätsprüfungen durchgeführt werden müssen. Die Technologie erfasst eine Vielzahl von biometrischen Merkmalen wie Gesicht, Stimme, Iris, Gangart, Herzschlag oder Fingerabdrücke in Echtzeit und vergleicht diese kontinuierlich mit gespeicherten Daten. Neben anderen Konfigurationen kann das Patent auch den Einsatz von Drohnen (autonom oder pilotiert) zur Identifizierung und Überprüfung von Personen für Anwendungen außerhalb des Finanzdienstleistungsbereichs vorsehen.

Nikogiannis Karantzis, CEO von ISXX, erklärt: „Diese Erfindung repräsentiert die Zukunft der Identitätsüberprüfung – nahtlos für den Benutzer und dennoch äußerst sicher ... Wir freuen uns darauf, diese Technologie intern weiterzuentwickeln und auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, um sie in Branchen einzusetzen, in denen Vertrauen und Sicherheit von größter Bedeutung sind.“