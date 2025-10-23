Jetzt kostenfrei anmelden (FOTO)

HEA und Umweltbundesamt laden zum digitalen Forum Wohnungslüftung am 26. November 2025 ein
Berlin (ots) - Bereits zum 14. Mal lädt die HEA - Fachgemeinschaft für
effiziente Energieanwendung e.V. zum Forum Wohnungslüftung ein. Die digitale
Fachveranstaltung findet am 26. November 2025 von 09:00 bis 13:00 Uhr statt und
widmet sich den aktuellen Herausforderungen und Innovationen rund um
energieeffiziente und gesunde Raumluftkonzepte.
Seit 2009 bietet das Forum die zentrale Plattform für den Austausch zwischen
Architektinnen und Architekten, Fachplanenden, Energieberaterinnen und
-beratern, dem Handwerk sowie der Industrie. Ziel ist es, technische
Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und Best-Practice-Beispiele zu
verknüpfen und den Wissenstransfer in der Branche zu fördern.
Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stehen praxisnahe und
zukunftsweisende Themen rund um energieeffizientes Bauen und gesunde Raumluft.
Dabei diskutieren Fachleute, wie sich Bauweise, Klima und Gesundheit intelligent
miteinander verbinden lassen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die
Innenraumluftqualität hat und wie sich Wärmepumpen und Lüftungssysteme optimal
kombinieren lassen. Weitere Schwerpunkte bilden die Umsetzung der
EU-Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie (EPBD) in Deutschland, serielle
Sanierungslösungen mit der Plattform BACKPACKER , Ansätze zu
Umweltproduktdeklarationen (EPD) für Wohnungslüftungsgeräte sowie Maßnahmen, um
sanierungsbedingte Lüftungsdefizite - insbesondere bei raumluftabhängigen
Heizthermen - zu vermeiden.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Umweltbundesamt statt und wird
von der HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V.
organisiert.
Hier können sie sich kostenfrei anmelden: https://www.forum-wohnungslueftung.de/
Das gesamte Programm können Sie hier nachlesen: https://www.hea.de/assets/hea/im
ages/content/titelbilder/programm-14-forum-wohnungslueftung.pdf
Pressekontakt:
HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
Ansprechpartnerin:
Marlen Sunnyi Bohne, Fachgebietsleiterin
mailto:bohne@hea.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177285/6143488
OTS: HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.
