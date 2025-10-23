Jetzt kostenfrei anmelden (FOTO)

Berlin (ots) - Bereits zum 14. Mal lädt die HEA - Fachgemeinschaft für

effiziente Energieanwendung e.V. zum Forum Wohnungslüftung ein. Die digitale

Fachveranstaltung findet am 26. November 2025 von 09:00 bis 13:00 Uhr statt und

widmet sich den aktuellen Herausforderungen und Innovationen rund um

energieeffiziente und gesunde Raumluftkonzepte.



Seit 2009 bietet das Forum die zentrale Plattform für den Austausch zwischen

Architektinnen und Architekten, Fachplanenden, Energieberaterinnen und

-beratern, dem Handwerk sowie der Industrie. Ziel ist es, technische

Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und Best-Practice-Beispiele zu

verknüpfen und den Wissenstransfer in der Branche zu fördern.





Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stehen praxisnahe und

zukunftsweisende Themen rund um energieeffizientes Bauen und gesunde Raumluft.

Dabei diskutieren Fachleute, wie sich Bauweise, Klima und Gesundheit intelligent

miteinander verbinden lassen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die

Innenraumluftqualität hat und wie sich Wärmepumpen und Lüftungssysteme optimal

kombinieren lassen. Weitere Schwerpunkte bilden die Umsetzung der

EU-Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie (EPBD) in Deutschland, serielle

Sanierungslösungen mit der Plattform BACKPACKER , Ansätze zu

Umweltproduktdeklarationen (EPD) für Wohnungslüftungsgeräte sowie Maßnahmen, um

sanierungsbedingte Lüftungsdefizite - insbesondere bei raumluftabhängigen

Heizthermen - zu vermeiden.



Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Umweltbundesamt statt und wird

von der HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V.

organisiert.



Hier können sie sich kostenfrei anmelden: https://www.forum-wohnungslueftung.de/



Das gesamte Programm können Sie hier nachlesen: https://www.hea.de/assets/hea/im

ages/content/titelbilder/programm-14-forum-wohnungslueftung.pdf



Pressekontakt:



HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.

Reinhardtstraße 32

10117 Berlin



Ansprechpartnerin:

Marlen Sunnyi Bohne, Fachgebietsleiterin

mailto:bohne@hea.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177285/6143488

OTS: HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.







