Jetzt kostenfrei anmelden (FOTO)

    Berlin (ots) - Bereits zum 14. Mal lädt die HEA - Fachgemeinschaft für
    effiziente Energieanwendung e.V. zum Forum Wohnungslüftung ein. Die digitale
    Fachveranstaltung findet am 26. November 2025 von 09:00 bis 13:00 Uhr statt und
    widmet sich den aktuellen Herausforderungen und Innovationen rund um
    energieeffiziente und gesunde Raumluftkonzepte.

    Seit 2009 bietet das Forum die zentrale Plattform für den Austausch zwischen
    Architektinnen und Architekten, Fachplanenden, Energieberaterinnen und
    -beratern, dem Handwerk sowie der Industrie. Ziel ist es, technische
    Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und Best-Practice-Beispiele zu
    verknüpfen und den Wissenstransfer in der Branche zu fördern.

    Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stehen praxisnahe und
    zukunftsweisende Themen rund um energieeffizientes Bauen und gesunde Raumluft.
    Dabei diskutieren Fachleute, wie sich Bauweise, Klima und Gesundheit intelligent
    miteinander verbinden lassen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die
    Innenraumluftqualität hat und wie sich Wärmepumpen und Lüftungssysteme optimal
    kombinieren lassen. Weitere Schwerpunkte bilden die Umsetzung der
    EU-Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie (EPBD) in Deutschland, serielle
    Sanierungslösungen mit der Plattform BACKPACKER , Ansätze zu
    Umweltproduktdeklarationen (EPD) für Wohnungslüftungsgeräte sowie Maßnahmen, um
    sanierungsbedingte Lüftungsdefizite - insbesondere bei raumluftabhängigen
    Heizthermen - zu vermeiden.

    Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Umweltbundesamt statt und wird
    von der HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V.
    organisiert.

    Hier können sie sich kostenfrei anmelden: https://www.forum-wohnungslueftung.de/

    Das gesamte Programm können Sie hier nachlesen: https://www.hea.de/assets/hea/im
    ages/content/titelbilder/programm-14-forum-wohnungslueftung.pdf

    Pressekontakt:

    HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.
    Reinhardtstraße 32
    10117 Berlin

    Ansprechpartnerin:
    Marlen Sunnyi Bohne, Fachgebietsleiterin
    mailto:bohne@hea.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177285/6143488
    OTS: HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.




