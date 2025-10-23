    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Kiyosaki: Viele Boomer werden obdachlos sein oder im Keller ihrer Kinder leben

    Die Namen sind groß, die den Crash vorhersagen: Ray Dalio, Robert Kiyosaki oder Jamie Dimon. Dass er kommt, scheint ihnen gewiss, bloß wann? Warum wir Untergangs-Erzählungen so lieben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Crash-Vorhersagen von Kiyosaki und Dalio alarmieren.
    • Baby-Boomer-Renten bedroht, Obdachlosigkeit droht.
    • Podcast diskutiert Skepsis und Crash-Erzählungen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Börse, Baby - Kiyosaki: Viele Boomer werden obdachlos sein oder im Keller ihrer Kinder leben
    Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

    "Ich habe es euch gesagt, der größte Crash der Weltgeschichte wird passieren", schreibt Robert Kiyosaki auf X. "Dieser Crash wird dieses Jahr stattfinden. Die Renten der Baby-Boomer werden vernichtet werden. Viele Boomer werden obdachlos sein oder im Keller ihrer Kinder leben. Traurig."

    Robert Kiyosaki ist mittlerweile bekannt für seine waghalsigen Vorhersagen. Der Autor von "Rich Dad, poor Dad" schlägt bekannlich derbe Töne an. Bitcoin, Gold und Silber sind seine Favoriten, um sich gegen das Fiat-System zu wappnen. Das Fiat-System unserer Währungen wird einschlägig verdammt, da es immer mehr Schulden produziert und keinen inneren Wert habe.

    Auch Ray Dalio macht nichts unter "Bürgerkrieg". Die explodierenden US-Staatsschulden könnten zu einem globalen Krisenherd führen – mit Szenarien, die an die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg erinnern, meint er. Die rasant steigenden Schulden seien das "Kalk in den Arterien" der Weltwirtschaft.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    JPMorgan-Chef Jamie Dimon schlägt dagegen noch gelassenere Töne an. Aber auch er ist seit der neuen Trump-Regierung überaus kritisch. Er sagt, dass der Aktienmarkt mit einer 30 prozentigen Wahrscheinlichkeit in den nächsten 6 bis 12 Monaten eine Korrektur erfahren werde.

    Was begeistert uns eigentlich an diesen Crash-Erzählungen? Die Mischung aus Sorge, Drama und Lernfaktor? Und: Wie ernst sollten wir solche Warnungen eigentlich nehmen?

    Genau darüber diskutieren wir in unserem Podcast.

    Gina Moesing (links) und Krischan Orth nehmen sich Crash-Propheten vor


    Gina Moesing und Krischan Orth sprechen über die ewigen Crash-Propheten, die Angst vor der KI-Blase und warum Skepsis an der Börse oft genauso gefährlich ist wie blinder Optimismus.

    Was, wenn Ray Dalio UND Robert Kiyosaki gleichzeitig recht haben? Also… kommt er jetzt endlich, der große Crash? 

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von Redakteur Krischan Orth
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
