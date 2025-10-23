Kiyosaki: Viele Boomer werden obdachlos sein oder im Keller ihrer Kinder leben

Robert Kiyosaki ist mittlerweile bekannt für seine waghalsigen Vorhersagen. Der Autor von "Rich Dad, poor Dad" schlägt bekannlich derbe Töne an. Bitcoin, Gold und Silber sind seine Favoriten, um sich gegen das Fiat-System zu wappnen. Das Fiat-System unserer Währungen wird einschlägig verdammt, da es immer mehr Schulden produziert und keinen inneren Wert habe.

"Ich habe es euch gesagt, der größte Crash der Weltgeschichte wird passieren", schreibt Robert Kiyosaki auf X. "Dieser Crash wird dieses Jahr stattfinden. Die Renten der Baby-Boomer werden vernichtet werden. Viele Boomer werden obdachlos sein oder im Keller ihrer Kinder leben. Traurig."

Auch Ray Dalio macht nichts unter "Bürgerkrieg". Die explodierenden US-Staatsschulden könnten zu einem globalen Krisenherd führen – mit Szenarien, die an die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg erinnern, meint er. Die rasant steigenden Schulden seien das "Kalk in den Arterien" der Weltwirtschaft.

JPMorgan-Chef Jamie Dimon schlägt dagegen noch gelassenere Töne an. Aber auch er ist seit der neuen Trump-Regierung überaus kritisch. Er sagt, dass der Aktienmarkt mit einer 30 prozentigen Wahrscheinlichkeit in den nächsten 6 bis 12 Monaten eine Korrektur erfahren werde.

Was begeistert uns eigentlich an diesen Crash-Erzählungen? Die Mischung aus Sorge, Drama und Lernfaktor? Und: Wie ernst sollten wir solche Warnungen eigentlich nehmen?

Genau darüber diskutieren wir in unserem Podcast.

Gina Moesing (links) und Krischan Orth nehmen sich Crash-Propheten vor

Gina Moesing und Krischan Orth sprechen über die ewigen Crash-Propheten, die Angst vor der KI-Blase und warum Skepsis an der Börse oft genauso gefährlich ist wie blinder Optimismus.

Was, wenn Ray Dalio UND Robert Kiyosaki gleichzeitig recht haben? Also… kommt er jetzt endlich, der große Crash?

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

