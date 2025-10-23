    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Kaffeegenuss für alle

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    ALDI senkt Kaffeepreise um bis zu 1 Euro

    Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Gute Nachrichten für alle, die ihren Tag mit
    einer Tasse Kaffee beginnen, denn Kundinnen und Kunden von ALDI Nord und ALDI
    SÜD zahlen ab sofort bis zu 1 Euro weniger für zahlreiche Kaffee-Produkte der
    Eigenmarke BARISSIMO. Damit reagiert ALDI als Preisführer und Erfinder des
    Discounts auf die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten und setzt ein klares
    Zeichen für gute Produkte zum besten Preis.

    Kaffeetrinken gehört zu den liebsten Alltagsritualen der Deutschen - umso
    wichtiger ist es, dass es für alle leistbar bleibt. ALDI unterstreicht daher
    einmal mehr den Anspruch, den Wocheneinkauf für alle Menschen erschwinglich zu
    halten - ohne Kompromisse bei Qualität und Geschmack.

    Folgende Kaffee-Artikel werden ab heute dauerhaft bis zu 1 Euro im Preis
    dauerhaft gesenkt:

    - BARISSIMO Caffè Crema & Aroma ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
    13,99 Euro (- 1 Euro)
    - BARISSIMO Espresso Cremoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
    13,99 Euro (- 1 Euro)
    - BARISSIMO Caffè Crema Dolce ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
    13,99 Euro (- 1 Euro)
    - BARISSIMO Caffè Gustoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 11,99 Euro statt 12,99
    Euro (- 1 Euro)
    - BARISSIMO Espresso Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 11,99 Euro statt
    12,99 Euro (- 1 Euro)
    - BARISSIMO Caffè Crema Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
    13,99 Euro (- 1 Euro, nur bei ALDI SÜD)
    - BARISSIMO Barista Special Edition ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro
    statt 13,99 Euro (- 1 Euro, nur bei ALDI SÜD)
    - BARISSIMO Gold entkoffeiniert Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99
    Euro (- 0,50 Euro)
    - BARISSIMO Gold Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99 Euro (- 0,50
    Euro)
    - BARISSIMO Mild & Harmonisch Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99
    Euro (- 0,50 Euro)
    - BARISSIMO Classic Intenso Mahlkaffee, 500 Gramm, für 5,49 Euro statt 5,99 Euro
    (- 0,50 Euro, nur bei ALDI SÜD)
    - BARISSIMO Mahlkaffee Classic, 500 Gramm, für 5,49 Euro statt 5,99 Euro (- 0,50
    Euro)

    Pressekontakt:

    Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.de
    Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/6143528
    OTS: ALDI




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Kaffeegenuss für alle ALDI senkt Kaffeepreise um bis zu 1 Euro Gute Nachrichten für alle, die ihren Tag mit einer Tasse Kaffee beginnen, denn Kundinnen und Kunden von ALDI Nord und ALDI SÜD zahlen ab sofort bis zu 1 Euro weniger für zahlreiche Kaffee-Produkte der Eigenmarke BARISSIMO. Damit reagiert ALDI als …