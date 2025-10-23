Kaffeegenuss für alle
ALDI senkt Kaffeepreise um bis zu 1 Euro
Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Gute Nachrichten für alle, die ihren Tag mit
einer Tasse Kaffee beginnen, denn Kundinnen und Kunden von ALDI Nord und ALDI
SÜD zahlen ab sofort bis zu 1 Euro weniger für zahlreiche Kaffee-Produkte der
Eigenmarke BARISSIMO. Damit reagiert ALDI als Preisführer und Erfinder des
Discounts auf die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten und setzt ein klares
Zeichen für gute Produkte zum besten Preis.
Kaffeetrinken gehört zu den liebsten Alltagsritualen der Deutschen - umso
wichtiger ist es, dass es für alle leistbar bleibt. ALDI unterstreicht daher
einmal mehr den Anspruch, den Wocheneinkauf für alle Menschen erschwinglich zu
halten - ohne Kompromisse bei Qualität und Geschmack.
einer Tasse Kaffee beginnen, denn Kundinnen und Kunden von ALDI Nord und ALDI
SÜD zahlen ab sofort bis zu 1 Euro weniger für zahlreiche Kaffee-Produkte der
Eigenmarke BARISSIMO. Damit reagiert ALDI als Preisführer und Erfinder des
Discounts auf die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten und setzt ein klares
Zeichen für gute Produkte zum besten Preis.
Kaffeetrinken gehört zu den liebsten Alltagsritualen der Deutschen - umso
wichtiger ist es, dass es für alle leistbar bleibt. ALDI unterstreicht daher
einmal mehr den Anspruch, den Wocheneinkauf für alle Menschen erschwinglich zu
halten - ohne Kompromisse bei Qualität und Geschmack.
Folgende Kaffee-Artikel werden ab heute dauerhaft bis zu 1 Euro im Preis
dauerhaft gesenkt:
- BARISSIMO Caffè Crema & Aroma ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Espresso Cremoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffè Crema Dolce ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffè Gustoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 11,99 Euro statt 12,99
Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Espresso Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 11,99 Euro statt
12,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffè Crema Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
13,99 Euro (- 1 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Barista Special Edition ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro
statt 13,99 Euro (- 1 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Gold entkoffeiniert Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99
Euro (- 0,50 Euro)
- BARISSIMO Gold Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99 Euro (- 0,50
Euro)
- BARISSIMO Mild & Harmonisch Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99
Euro (- 0,50 Euro)
- BARISSIMO Classic Intenso Mahlkaffee, 500 Gramm, für 5,49 Euro statt 5,99 Euro
(- 0,50 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Mahlkaffee Classic, 500 Gramm, für 5,49 Euro statt 5,99 Euro (- 0,50
Euro)
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/6143528
OTS: ALDI
dauerhaft gesenkt:
- BARISSIMO Caffè Crema & Aroma ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Espresso Cremoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffè Crema Dolce ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffè Gustoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 11,99 Euro statt 12,99
Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Espresso Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 11,99 Euro statt
12,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffè Crema Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt
13,99 Euro (- 1 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Barista Special Edition ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro
statt 13,99 Euro (- 1 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Gold entkoffeiniert Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99
Euro (- 0,50 Euro)
- BARISSIMO Gold Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99 Euro (- 0,50
Euro)
- BARISSIMO Mild & Harmonisch Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99
Euro (- 0,50 Euro)
- BARISSIMO Classic Intenso Mahlkaffee, 500 Gramm, für 5,49 Euro statt 5,99 Euro
(- 0,50 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Mahlkaffee Classic, 500 Gramm, für 5,49 Euro statt 5,99 Euro (- 0,50
Euro)
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/6143528
OTS: ALDI
Autor folgen