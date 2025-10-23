Cybersecurity: Diese Aktien sind echte Geheimtipps!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCloudflare Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cloudflare Registered (A)

    Im Jahr 2025 haben mehrere Unternehmen aus dem Bereich Cybersecurity außergewöhnliche Kursgewinne erzielt. Hier sind einige der führenden Aktien, die profitiert haben.

    Cloudflare

    Cloudflare verzeichnete im Jahr 2025 eine deutliche Kurssteigerung von über 60 Prozent seit Jahresbeginn  – diese Rallye lässt sich vor allem auf drei Faktoren zurückführen: Das Unternehmen überzeugte im 2. Quartal 2025 mit einem Umsatzanstieg von 28 Prozent auf 512,3 Millionen US-Dollar, was über den Erwartungen lag.

    Zudem profitiert Cloudflare stark vom Boom in den Bereichen KI-Infrastruktur, Edge Computing und Netzwerksicherheit – Analysten der Bank of America hoben in einer Upgrade-Note hervor, dass Cloudflare als einer der "wahren KI-Gewinner im Software-Bereich“ gilt.

    Außerdem trugen Großkundenverträge, darunter ein über 100 Millionen US-Dollar-Deal zur gesteigerten Markt- und Investorenwahrnehmung bei. 

    Auf Analystenseite ist das Bild gemischt: Die Mehrzahl der Analysten stuft die Aktie als "Moderate Buy" ein, wobei das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel bei rund 198 US-Dollar liegt – was von der aktuellen Bewertung kaum noch Aufwärtspotenzial signalisiert.

    Gleichzeitig warnen Marktbeobachter vor einem möglichen Bewertungsüberhang: Eine DCF-Analyse deutete darauf hin, dass die Aktie gegenüber ihrem geschätzten fairen Wert von rund 84 US-Dollar deutlich überteuert sein könnte.

    Cloudflare Registered (A)

    +1,11 %
    -1,41 %
    -5,86 %
    +11,99 %
    +124,04 %
    +224,00 %
    +284,58 %
    +556,39 %
    ISIN:US18915M1071WKN:A2PQMN

     

    Zscaler

    Zscaler konnte 2025 eine beeindruckende Kursentwicklung verzeichnen – mit Zuwächsen von über 40 Prozent seit Jahresbeginn, getragen von starken fundamentalen Daten und wachsender Marktbeachtung. 
    Der Antrieb kommt aus mehreren Quellen: Zscaler meldete im Abschlussquartal ein Umsatzwachstum von etwa 21 Prozent auf rund 719 Miollionen US-Dollar. 

    Zugleich profitiert das Unternehmen vom Trend hin zu Cloud-native Sicherheitslösungen und Zero-Trust-Architekturen. Auch Analysten sind überwiegend positiv gestimmt und geben ein durchschnittliches Kursziel von etwa 330 US-Dollar aus. 

    Zudem stufte Morgan Stanley Zscaler als "Overweight“ ein mit Blick auf steigende IT-Sicherheitsbudgets und Plattformtrends in der Branche.

    Zscaler

    +2,92 %
    +0,92 %
    +6,50 %
    +8,27 %
    +54,23 %
    +71,15 %
    +115,04 %
    +1.074,91 %
    ISIN:US98980G1022WKN:A2JF28

    Crowdstrike

    CrowdStrike hat sich im Jahr 2025 mit einem Kursanstieg von rund 29 Prozent seit Jahresbeginn als stabile Größe im Cybersecurity-Sektor präsentiert. Der Aufschwung ist vor allem auf solide operative Ergebnisse zurückzuführen: Im 2. Quartal 2025 meldete CrowdStrike Umsätze von etwa 1,17 Milliarden US-Dollar – über den Markterwartungen. 

    Der Kurs wird ebenfalls von der Positionierung des Unternehmens als führender Anbieter in der KI-gestützten Sicherheit getragen – Analysten von Wedbush Securities bezeichneten CrowdStrike als "Gold-Standard" der Branche und hoben die starke Neugeschäftsentwicklung sowie die geringe Rabattierung neuer Abschlüsse hervor.

    Gleichzeitig wird in Analystenkreisen auf die Bewertung hingewiesen: Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei rund 496 US-Dollar, was vom aktuellen Kurs kaum Spielraum lässt.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)

    +3,60 %
    +2,87 %
    +3,23 %
    +6,67 %
    +50,69 %
    +169,23 %
    +271,08 %
    +732,18 %
    ISIN:US22788C1053WKN:A2PK2R

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
