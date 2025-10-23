    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    AKTIE IM FOKUS

    RWE dämmen Verluste ein - Abstufung durch Citigroup belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Citigroup streicht Kaufempfehlung für RWE-Aktien.
    • RWE-Kurs fiel zeitweise um 2,8 Prozent, stabilisiert.
    • Aktienrückkäufe unwahrscheinlich bis März 2026.
    AKTIE IM FOKUS - RWE dämmen Verluste ein - Abstufung durch Citigroup belastet
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gestrichene Kaufempfehlung der Citigroup für die Aktien von RWE hat den Kurs am Donnerstag belastet. Allerdings konnten die Papiere des Energiekonzerns die Verluste gegen Mittag eingrenzen. Zuletzt belief sich der Abschlag noch auf 0,7 Prozent auf 40,21 Euro.

    Im Tagestief waren RWE zeitweise um 2,8 Prozent gefallen und damit erstmals seit Anfang September kurzzeitig unter der 21-Tage-Linie gelandet. Diese gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend, der für die Aktien zuletzt steil nach oben verlief. In der vergangenen Woche erreichten sie den höchsten Stand seit Anfang 2024.

    Die Erwartung umfangreicherer Aktienrückkäufe habe neben anderen Faktoren den Aktienkurs von RWE seit Jahresbeginn nach oben getrieben, schrieb Citigroup-Analyst Piotr Dzieciolowski. Eine Ausweitung der Aktienrückkäufe werde es wohl nur bei einer Verringerung der Kapitalausgaben geben.

    Mit der Bilanz könne der Konzern zwar die geplanten Kapitalausgaben stemmen; Rückstellungen und die zu erwartenden Cash Flows machten eine Ausweitung der Aktienrückkäufe bis März 2026 aber unwahrscheinlich. So rechnet der Experte mit Rückstellungen von geschätzt fünf Milliarden Euro, vornehmlich für CO2-Emissionen von bis 2030 stillzulegenden Braunkohlekraftwerken./bek/ag/jha/

    RWE

    -0,57 %
    -3,23 %
    +8,54 %
    +4,55 %
    +27,21 %
    +5,95 %
    +20,75 %
    +207,21 %
    +110,20 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 40,11 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -3,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 29,72 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +0,08 %/+15,09 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
