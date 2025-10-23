    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Tesla vorbörslich unter Druck - Gewinneinbruch

    • Tesla-Aktien fallen trotz Rekordverkäufen um 3,3%.
    • Gewinn im Q3 um 30% unter Vorjahreswert gesunken.
    • Fokus auf KI und Innovationen belastet kurzfristig Margen.
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Rekordquartal bei den Fahrzeugverkäufen kann die Anleger von Tesla am Donnerstag nicht über einen Gewinneinbruch hinwegtrösten. Der Kurs des Elektroautobauers sank im vorbörslichen New Yorker Handel um 3,3 Prozent, nachdem Tesla am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt hatte, dass der bereinigte Gewinn im dritten Quartal um gut 30 Prozent unter dem Vorjahreswert lag.

    Mit einem Gewinn von 50 Cent je Aktie habe Tesla die Analystenerwartungen verfehlt, urteilte etwa UBS-Experte Joseph Spak. Im vergangenen Quartal hatte der Technologieriese zwar so viele Autos wie noch nie verkauft. Doch dies konnte eine enttäuschende Marge nicht übertünchen. Philippe Houchois von Jefferies schrieb, die Profitabilität habe unter einigen nicht wiederkehrenden Einflüssen gelitten.

    Börsianer sahen jedoch in einem Kostenanstieg den noch interessanteren Punkt. "Rekordausgaben für Forschung und Entwicklung spiegeln die Absicht von Tesla wider, alles auf Produkte der nächsten Generation zu setzen", schrieb Experte Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Dieser Ansatz belaste derzeit die Margen, untermauere aber die langfristige Innovationsgeschichte.

    Jefferies-Fachmann Houchois erwähnte vor diesem Hintergrund, dass das angestammte Elektroauto-Geschäft längst nicht mehr die Bewertung von Tesla antreibe, die per Mittwochsschluss bei 1,45 Billionen Dollar lag. Es sei eher dafür verantwortlich, die notwendigen Barmittel zu generieren, die anderswo in zukunftsweisende Themen investiert würden. Spak von der UBS sieht Tesla auf dem Weg, sich vom Elektroautobauer in ein Künstliche-Intelligenz-Unternehmen zu verwandeln.

    Die harten Zahlen basierten aber vorerst weiterhin auf den etablierten Auto- und Energiegeschäften, schrieb Spak weiter. Er hält im kommenden Jahr Fortschritte für wahrscheinlich, was Chancen in den Bereichen Robotik oder mit dem fahrerlosen Robotaxi betrifft. Tom Narayan von RBC hob hervor, dass angestrebt werde, letzteres noch in diesem Jahr in einigen Metropolregionen verbreitet einzusetzen. Im Geschäft mit humanoiden Robotern sieht er aber noch Herausforderungen.

    Britzman glaubt, dass sich nun alle Augen bei Tesla auf den 6. November richten, wenn über das künftige Vergütungspaket von Firmenchef Elon Musk abgestimmt wird. Er sieht in dieser Entscheidung einen "entscheidenden Wendepunkt", denn eine Ja-Stimme würde die Grundlage schaffen "für eine der wahrscheinlich wichtigsten Perioden in der Unternehmensgeschichte"./tih/gl/mis

    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 366,3 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -58,88 %/+37,08 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
