    BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit seinem Umsatzwachstum aus eigener Kraft und auch beim Preiswachstum über den Erwartungen gelegen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für das Mengenwachstum dagegen seien verfehlt worden. In Asien und den USA sei die Geschäftsdynamik zwar ermutigend gewesen, doch das Erreichen des mittleren bis oberen Endes der neuen Prognosespanne bis Anfang nächsten Jahres hänge von einer fortgesetzten Mengenbeschleunigung ab. Daher müssten Managementfehler in Indonesien und Lateinamerika behoben werden./ck/la

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Callum Elliott
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 59
    Kursziel alt: 59
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


