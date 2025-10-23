BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit seinem Umsatzwachstum aus eigener Kraft und auch beim Preiswachstum über den Erwartungen gelegen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für das Mengenwachstum dagegen seien verfehlt worden. In Asien und den USA sei die Geschäftsdynamik zwar ermutigend gewesen, doch das Erreichen des mittleren bis oberen Endes der neuen Prognosespanne bis Anfang nächsten Jahres hänge von einer fortgesetzten Mengenbeschleunigung ab. Daher müssten Managementfehler in Indonesien und Lateinamerika behoben werden./ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 54,60EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 59
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
