BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit seinem Umsatzwachstum aus eigener Kraft und auch beim Preiswachstum über den Erwartungen gelegen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für das Mengenwachstum dagegen seien verfehlt worden. In Asien und den USA sei die Geschäftsdynamik zwar ermutigend gewesen, doch das Erreichen des mittleren bis oberen Endes der neuen Prognosespanne bis Anfang nächsten Jahres hänge von einer fortgesetzten Mengenbeschleunigung ab. Daher müssten Managementfehler in Indonesien und Lateinamerika behoben werden./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:37 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 54,60EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,90 € , was eine Steigerung von +24,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer