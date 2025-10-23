NATO-Veteranen fordern Energiewende : "Saubere Energie ist Sicherheitspolitik"

Die Zahlen, die die Gruppe präsentiert, sind brisant: 2024 überwiesen die EU-Staaten rund 22 Milliarden Euro für russische Öl- und Gasimporte – mehr, als die 19 Milliarden Euro, die im selben Zeitraum an finanzieller Unterstützung für die Ukraine flossen. Seit Beginn des Krieges habe Europas Gasrechnung gegenüber Moskau rund drei Viertel des russischen Militärbudgets ausgemacht, so die Autoren.

Ein Bündnis aus Militärveteranen und Sicherheitsexperten fordert die NATO-Staaten zu einem radikalen Kurswechsel in der Energiepolitik auf. Um die Abhängigkeit von Russland endgültig zu beenden, müsse das westliche Verteidigungsbündnis stärker in erneuerbare Energien und saubere Treibstoffe investieren, heißt es in einem offenen Brief an die europäischen Staats- und Regierungschefs vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

"Die EU hat sich verpflichtet, bis Ende 2027 auf russische Öl- und Gasimporte zu verzichten – doch das Tempo reicht nicht aus", warnen die Unterzeichner, darunter der britische Generalleutnant a. D. Richard Nugee, der niederländische General a. D. Tom Middendorp und Sylvie Matelly vom Jacques-Delors-Institut. Fossile Abhängigkeit – egal von welchem Lieferland – mache westliche Staaten verletzlich, argumentieren sie.

Die Veteranen verweisen darauf, dass Russland im Krieg gezielt zentralisierte Energieinfrastruktur zerstört habe. Doch gerade die dezentralen Wind- und Solaranlagen der Ukraine hätten sich als widerstandsfähig erwiesen und zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung beigetragen – ein Beispiel für die sicherheitspolitische Stärke erneuerbarer Energien.

Tatsächlich gilt eine dezentrale Energieversorgung im Verteidigungsfall als widerstandsfähiger. Sie bietet keine einzelnen großen Angriffsziele und die Versorgung bleibt an anderen Orten aufrechterhalten, wenn es in Teilbereichen zu Zerstörungen kommt. Hunderttausende über das Land verteilte Solar- und Windkraftanlagen sind schließlich schwerer zu zerstören als eine Handvoll Kohlekraftwerke.

NATO-Mitglieder haben sich für 2025 verpflichtet, ihre Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen – davon 1,5 Prozent für "nicht-militärische" Sicherheitsbereiche wie kritische Infrastruktur, Energieversorgung und industrielle Verteidigungsfähigkeit. Saubere Energieprojekte sollen darunter fallen.

"Das 1,5-Prozent-Ziel ist eine historische Chance", schreiben die Veteranen."Mit Investitionen in grüne Energie können wir unsere Sicherheit stärken, unsere Volkswirtschaften ankurbeln und zugleich das Klima schützen."

An der Börse hatte zuletzt eine leichte Erholung bei Erneuerbaren Energien-Aktien eingesetzt. Innerhalb von drei Monaten gewann der RENIXX -Renewable Energy Industrial Index- World rund 19 Prozent hinzu.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



