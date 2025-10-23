Förderprogramm "Jung kauft Alt" kann laut Maklerbarometer Potenzial nicht ausschöpfen

Leinfelden-Echterdingen (ots) - Mehr als zwei Drittel der befragten

Immobilienexperten halten Höhe der Förderung für nicht ausreichend



Das staatliche Förderprogramm "Jung kauft Alt" geht stellenweise an den

Bedürfnissen und Lebenswirklichkeiten seiner Zielgruppe vorbei. Das ist ein

Ergebnis der aktuellen Marktumfrage des Maklernetzwerks Remax Germany unter 123

befragten Immobilienexperten in ganz Deutschland. Danach ist das Interesse an

dem KfW-Programm zwar grundsätzlich gut - 57,4 Prozent der Befragten nehmen

positive Signale aus dem Markt war -, die Voraussetzungen sind für viele

Interessenten aber nicht oder nur teilweise erfüllbar. Damit bleibt das

Förderprogramm hinter seinen Möglichkeiten zurück.



Das Programm zielt darauf ab, den Kauf und die energetische Sanierung älterer

Gebäude durch junge Familien mit minderjährigen Kindern zu fördern. Dabei darf

das Haushaltseinkommen für eine Familie mit nur einem minderjährigen Kind 90.000

Euro pro Jahr nicht übersteigen. Für jedes weitere minderjährige Kind erhöht

sich zwar der Betrag um 10.000 Euro. Doch in Summe hält der Großteil der

befragten Experten die Einkommensgrenze für zu niedrig. 60,4 Prozent geben an,

die niedrige Grenze habe "eher Einfluss" oder "viel Einfluss" auf die Nachfrage.







gewährt. Die maximale Kredithöhe beträgt bei einem minderjährigen Kind 100.000

Euro und erhöht sich bis zu maximal drei Kindern pro zusätzliches Kind um

jeweils 25.000 Euro. Auch wenn es für die energetische Sanierung, beispielsweise

den Einbau einer klimafreundlichen Heizung, weitere Fördermittel gibt: Der

Förderbetrag bleibt laut der Remax-Erhebung zu gering. Mehr als zwei Drittel

(68,3 Prozent) der Befragten sagen, dass die Höhe der Förderung nicht

ausreichend ist.



Im Rahmen des Förderprogramms "Jung kauft Alt" unterstützt die KfW den Kauf

einer Bestandsimmobilie mit der Energieeffizienzklasse F, G oder H, die

innerhalb von viereinhalb Jahren mindestens auf den Standard eines

Effizienzhauses 70 EE saniert werden muss - für Familien, welche die

Modernisierung ihres neu erworbenen Eigenheims mit einem hohen Anteil

Eigenleistung umsetzen möchten, kaum machbar. 58,4 Prozent der Befragten halten

den geforderten Sanierungszeitraum für zu kurz.



Samina Julevic, CEO von Remax Germany: "Eine eigene Immobilie ist nach wie vor

der Traum vieler Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Es ist daher richtig und

wichtig, dass es mit 'Jung kauft Alt' ein Förderprogramm gibt, das vor allem

einkommensschwächere Familien mit minderjährigen Kindern beim Kauf einer eigenen

Wohnimmobilie unterstützt. Das Programm macht bestehende oder gar leerstehende Seite 1 von 2 Seite 2 ►





