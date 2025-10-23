Kurzer Sanierungszeitraum und zu niedrige Einkommensgrenzen für Familien
Förderprogramm "Jung kauft Alt" kann laut Maklerbarometer Potenzial nicht ausschöpfen
Leinfelden-Echterdingen (ots) - Mehr als zwei Drittel der befragten
Immobilienexperten halten Höhe der Förderung für nicht ausreichend
Das staatliche Förderprogramm "Jung kauft Alt" geht stellenweise an den
Bedürfnissen und Lebenswirklichkeiten seiner Zielgruppe vorbei. Das ist ein
Ergebnis der aktuellen Marktumfrage des Maklernetzwerks Remax Germany unter 123
befragten Immobilienexperten in ganz Deutschland. Danach ist das Interesse an
dem KfW-Programm zwar grundsätzlich gut - 57,4 Prozent der Befragten nehmen
positive Signale aus dem Markt war -, die Voraussetzungen sind für viele
Interessenten aber nicht oder nur teilweise erfüllbar. Damit bleibt das
Förderprogramm hinter seinen Möglichkeiten zurück.
Das Programm zielt darauf ab, den Kauf und die energetische Sanierung älterer
Gebäude durch junge Familien mit minderjährigen Kindern zu fördern. Dabei darf
das Haushaltseinkommen für eine Familie mit nur einem minderjährigen Kind 90.000
Euro pro Jahr nicht übersteigen. Für jedes weitere minderjährige Kind erhöht
sich zwar der Betrag um 10.000 Euro. Doch in Summe hält der Großteil der
befragten Experten die Einkommensgrenze für zu niedrig. 60,4 Prozent geben an,
die niedrige Grenze habe "eher Einfluss" oder "viel Einfluss" auf die Nachfrage.
Immobilienexperten halten Höhe der Förderung für nicht ausreichend
Das staatliche Förderprogramm "Jung kauft Alt" geht stellenweise an den
Bedürfnissen und Lebenswirklichkeiten seiner Zielgruppe vorbei. Das ist ein
Ergebnis der aktuellen Marktumfrage des Maklernetzwerks Remax Germany unter 123
befragten Immobilienexperten in ganz Deutschland. Danach ist das Interesse an
dem KfW-Programm zwar grundsätzlich gut - 57,4 Prozent der Befragten nehmen
positive Signale aus dem Markt war -, die Voraussetzungen sind für viele
Interessenten aber nicht oder nur teilweise erfüllbar. Damit bleibt das
Förderprogramm hinter seinen Möglichkeiten zurück.
Das Programm zielt darauf ab, den Kauf und die energetische Sanierung älterer
Gebäude durch junge Familien mit minderjährigen Kindern zu fördern. Dabei darf
das Haushaltseinkommen für eine Familie mit nur einem minderjährigen Kind 90.000
Euro pro Jahr nicht übersteigen. Für jedes weitere minderjährige Kind erhöht
sich zwar der Betrag um 10.000 Euro. Doch in Summe hält der Großteil der
befragten Experten die Einkommensgrenze für zu niedrig. 60,4 Prozent geben an,
die niedrige Grenze habe "eher Einfluss" oder "viel Einfluss" auf die Nachfrage.
Die Förderung für "Jung kauft Alt" wird mittels eines zinsverbilligten Kredits
gewährt. Die maximale Kredithöhe beträgt bei einem minderjährigen Kind 100.000
Euro und erhöht sich bis zu maximal drei Kindern pro zusätzliches Kind um
jeweils 25.000 Euro. Auch wenn es für die energetische Sanierung, beispielsweise
den Einbau einer klimafreundlichen Heizung, weitere Fördermittel gibt: Der
Förderbetrag bleibt laut der Remax-Erhebung zu gering. Mehr als zwei Drittel
(68,3 Prozent) der Befragten sagen, dass die Höhe der Förderung nicht
ausreichend ist.
Im Rahmen des Förderprogramms "Jung kauft Alt" unterstützt die KfW den Kauf
einer Bestandsimmobilie mit der Energieeffizienzklasse F, G oder H, die
innerhalb von viereinhalb Jahren mindestens auf den Standard eines
Effizienzhauses 70 EE saniert werden muss - für Familien, welche die
Modernisierung ihres neu erworbenen Eigenheims mit einem hohen Anteil
Eigenleistung umsetzen möchten, kaum machbar. 58,4 Prozent der Befragten halten
den geforderten Sanierungszeitraum für zu kurz.
Samina Julevic, CEO von Remax Germany: "Eine eigene Immobilie ist nach wie vor
der Traum vieler Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Es ist daher richtig und
wichtig, dass es mit 'Jung kauft Alt' ein Förderprogramm gibt, das vor allem
einkommensschwächere Familien mit minderjährigen Kindern beim Kauf einer eigenen
Wohnimmobilie unterstützt. Das Programm macht bestehende oder gar leerstehende
gewährt. Die maximale Kredithöhe beträgt bei einem minderjährigen Kind 100.000
Euro und erhöht sich bis zu maximal drei Kindern pro zusätzliches Kind um
jeweils 25.000 Euro. Auch wenn es für die energetische Sanierung, beispielsweise
den Einbau einer klimafreundlichen Heizung, weitere Fördermittel gibt: Der
Förderbetrag bleibt laut der Remax-Erhebung zu gering. Mehr als zwei Drittel
(68,3 Prozent) der Befragten sagen, dass die Höhe der Förderung nicht
ausreichend ist.
Im Rahmen des Förderprogramms "Jung kauft Alt" unterstützt die KfW den Kauf
einer Bestandsimmobilie mit der Energieeffizienzklasse F, G oder H, die
innerhalb von viereinhalb Jahren mindestens auf den Standard eines
Effizienzhauses 70 EE saniert werden muss - für Familien, welche die
Modernisierung ihres neu erworbenen Eigenheims mit einem hohen Anteil
Eigenleistung umsetzen möchten, kaum machbar. 58,4 Prozent der Befragten halten
den geforderten Sanierungszeitraum für zu kurz.
Samina Julevic, CEO von Remax Germany: "Eine eigene Immobilie ist nach wie vor
der Traum vieler Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Es ist daher richtig und
wichtig, dass es mit 'Jung kauft Alt' ein Förderprogramm gibt, das vor allem
einkommensschwächere Familien mit minderjährigen Kindern beim Kauf einer eigenen
Wohnimmobilie unterstützt. Das Programm macht bestehende oder gar leerstehende
Autor folgen