    Kurzer Sanierungszeitraum und zu niedrige Einkommensgrenzen für Familien

    Förderprogramm "Jung kauft Alt" kann laut Maklerbarometer Potenzial nicht ausschöpfen

    Leinfelden-Echterdingen (ots) - Mehr als zwei Drittel der befragten
    Immobilienexperten halten Höhe der Förderung für nicht ausreichend

    Das staatliche Förderprogramm "Jung kauft Alt" geht stellenweise an den
    Bedürfnissen und Lebenswirklichkeiten seiner Zielgruppe vorbei. Das ist ein
    Ergebnis der aktuellen Marktumfrage des Maklernetzwerks Remax Germany unter 123
    befragten Immobilienexperten in ganz Deutschland. Danach ist das Interesse an
    dem KfW-Programm zwar grundsätzlich gut - 57,4 Prozent der Befragten nehmen
    positive Signale aus dem Markt war -, die Voraussetzungen sind für viele
    Interessenten aber nicht oder nur teilweise erfüllbar. Damit bleibt das
    Förderprogramm hinter seinen Möglichkeiten zurück.

    Das Programm zielt darauf ab, den Kauf und die energetische Sanierung älterer
    Gebäude durch junge Familien mit minderjährigen Kindern zu fördern. Dabei darf
    das Haushaltseinkommen für eine Familie mit nur einem minderjährigen Kind 90.000
    Euro pro Jahr nicht übersteigen. Für jedes weitere minderjährige Kind erhöht
    sich zwar der Betrag um 10.000 Euro. Doch in Summe hält der Großteil der
    befragten Experten die Einkommensgrenze für zu niedrig. 60,4 Prozent geben an,
    die niedrige Grenze habe "eher Einfluss" oder "viel Einfluss" auf die Nachfrage.

    Die Förderung für "Jung kauft Alt" wird mittels eines zinsverbilligten Kredits
    gewährt. Die maximale Kredithöhe beträgt bei einem minderjährigen Kind 100.000
    Euro und erhöht sich bis zu maximal drei Kindern pro zusätzliches Kind um
    jeweils 25.000 Euro. Auch wenn es für die energetische Sanierung, beispielsweise
    den Einbau einer klimafreundlichen Heizung, weitere Fördermittel gibt: Der
    Förderbetrag bleibt laut der Remax-Erhebung zu gering. Mehr als zwei Drittel
    (68,3 Prozent) der Befragten sagen, dass die Höhe der Förderung nicht
    ausreichend ist.

    Im Rahmen des Förderprogramms "Jung kauft Alt" unterstützt die KfW den Kauf
    einer Bestandsimmobilie mit der Energieeffizienzklasse F, G oder H, die
    innerhalb von viereinhalb Jahren mindestens auf den Standard eines
    Effizienzhauses 70 EE saniert werden muss - für Familien, welche die
    Modernisierung ihres neu erworbenen Eigenheims mit einem hohen Anteil
    Eigenleistung umsetzen möchten, kaum machbar. 58,4 Prozent der Befragten halten
    den geforderten Sanierungszeitraum für zu kurz.

    Samina Julevic, CEO von Remax Germany: "Eine eigene Immobilie ist nach wie vor
    der Traum vieler Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Es ist daher richtig und
    wichtig, dass es mit 'Jung kauft Alt' ein Förderprogramm gibt, das vor allem
    einkommensschwächere Familien mit minderjährigen Kindern beim Kauf einer eigenen
    Wohnimmobilie unterstützt. Das Programm macht bestehende oder gar leerstehende
    Verfasst von news aktuell
