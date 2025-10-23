Wirtschaft
Dax lässt am Mittag weiter nach - SAP-Zahlen enttäuschen
Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.075 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, MTU und Rheinmetall, am Ende SAP, Heidelberg Materials und Vonovia.
"Die Quartalszahlen des Index-Schwergewichts SAP liegen dem Gesamtmarkt schwer im Magen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Dabei sind es weniger die absoluten Zahlen als viel mehr der Aspekt, dass die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer hoch gewesen ist, was nun für die Kursverluste verantwortlich ist."
"Die Quartalszahlen des Index-Schwergewichts SAP liegen dem Gesamtmarkt schwer im Magen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Dabei sind es weniger die absoluten Zahlen als viel mehr der Aspekt, dass die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer hoch gewesen ist, was nun für die Kursverluste verantwortlich ist."
Anzeige
Präsentiert von
Der Dax sei in den vergangenen Handelswochen stark angestiegen und habe dabei auf eine Konjunkturerholung in Europa und China gesetzt. "Diese Erwartungshaltung ist jedoch nicht erfüllt worden und wird nun korrigiert", so Lipkow. Am Nachmittag wird es zusätzlich für die Deutsche Telekom interessant, wenn deren US-Tochter T-Mobile USA ihre Quartalszahlen publizieren wird. "Sollten diese ebenfalls nicht den Erwartungshorizont erreichen, könnte ein weiteres Dax-Schwergewicht zum Belastungsfaktor für den Gesamtmarkt werden", sagte der Marktexperte.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1592 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8627 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,94 US-Dollar; das waren 5,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1592 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8627 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,94 US-Dollar; das waren 5,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
jacomo1 schrieb 06.08.25, 17:47
Wie schon oft in der Vergangenheit beobachtet zieht der Kurs mit Eröffnung an den US-Borsen an. Folglich sammeln US-Adressen ein. Die Aktie macht technisch betrachtet einen weiterhin starken Eindruck. Gewinnmitnahmen werden gekontert und der Aufwärtstrendkanal ist intakt.mitdiskutieren »
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
kopfundbeine schrieb 24.05.25, 11:36
In der Universität der Bundeswehr Hamburg wirft Pawlak eine Karte an die Wand. Zu sehen sind jetzt die bereits existierenden und die geplanten Windparks in der Nordsee. Deutschland will 2030 insgesamt 30 Gigawatt Strom in Nord- und Ostsee produzieren. Das entspricht circa der Leistung von 20 Atomkraftwerken.mitdiskutieren »
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
ConsorsStartrader schrieb 02.05.25, 19:50
Hallo zusammen , glaube zwar auch nicht dass Bäume in den Himmel wachsen...aber die USA sehe ich nicht als das Problem ,Energy hat dort Fabrik, genauso wie in Mexiko, China oder Brasilien...die sind Global aufgestellt ! Außerdem haben Sie mit einem Frieden in der Ukraine auch gute Karten in der Hand für deren Wiederaufbau...die waren schon vor dem Krieg Kunden von Energy, auch Russland....mitdiskutieren »
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte