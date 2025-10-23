UBS stuft NOKIA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Francois-Xavier Bouvignies nannte in einer Einschätzung am Donnerstag die Zahlen des Netzwerkausrüsters für das dritte Quartal solide, auch ohne die Einmaleffekte./rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,44 % und einem Kurs von 5,128EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,10

Kursziel alt: 4,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



