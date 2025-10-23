    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin Registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares
    BARCLAYS stuft MICHELIN auf 'Underweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zunächst sei das Anlegervertrauen erst einmal gebrochen, schrieb Erwann Dargorne am Mittwochabend nach der weiteren Prognosesenkung. Das Management habe seine Einschätzung bestätigt, dass man 2026 etwas an den Preisen ändern müsse, um eine gewisse Belebung der Absatzvolumina hinzubekommen./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 23:30 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:30 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Erwann Dargorne
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 25
    Kursziel alt: 26
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




