BARCLAYS stuft MICHELIN auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zunächst sei das Anlegervertrauen erst einmal gebrochen, schrieb Erwann Dargorne am Mittwochabend nach der weiteren Prognosesenkung. Das Management habe seine Einschätzung bestätigt, dass man 2026 etwas an den Preisen ändern müsse, um eine gewisse Belebung der Absatzvolumina hinzubekommen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 23:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:30 / GMT



