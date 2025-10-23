UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 314 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns im dritten Quartal habe etwas enttäuscht, allerdings habe der Markt Währungseffekte nicht berücksichtigt, schrieb Matthew Weston in einer Einschätzung am Donnerstag./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 295,5EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 12:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 314

Kursziel alt: 314

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



