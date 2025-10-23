    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding
    UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 314 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns im dritten Quartal habe etwas enttäuscht, allerdings habe der Markt Währungseffekte nicht berücksichtigt, schrieb Matthew Weston in einer Einschätzung am Donnerstag./rob/ajx/la

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 295,5EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 12:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 314
    Kursziel alt: 314
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


