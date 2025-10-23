BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 69,20 auf 71,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione hob am Mittwochabend ihre Ergebnisprognosen für die Italiener. Höhere Investitionen in diesem Jahr bedeuteten mehr Einnahmen in der Zukunft./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 62,41EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71,60
Kursziel alt: 69,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
