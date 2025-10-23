DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNICREDIT SPA auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unicredit auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Quartalszahlen der Bank seien besser als erwartet ausgefallen, enthielten aber weder größere Überraschungen noch höhere Jahresziele, schrieb Giovanni Razzoli in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den jüngst veröffentlichte Zwischenbericht./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 62,37EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Giovanni Razzoli
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 64
Kursziel alt: 64
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
