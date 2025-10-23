UBS stuft BEIERSDORF AG auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Wie erwartet habe der Konsumgüterhersteller die Prognose gekappt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er betonte aber das im September stark gelaufene Geschäft der Marke Nivea./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 96,52EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
