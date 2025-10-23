Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 54,56 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 12:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um +2,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 134,22 Mrd..

Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7787. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,83GBP. Von den letzten 6 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.400,00GBP was eine Bandbreite von -28,75 %/+9.764,82 % bedeutet.