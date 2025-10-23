    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Unilever bleibt auf "Outperform" mit 5900 Pence Ziel.
    • Umsatzwachstum über Erwartungen, Mengenwachstum enttäuscht.
    • Geschäftsdynamik in Asien und USA ermutigend, Fehler nötig.
    Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit seinem Umsatzwachstum aus eigener Kraft und auch beim Preiswachstum über den Erwartungen gelegen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für das Mengenwachstum dagegen seien verfehlt worden. In Asien und den USA sei die Geschäftsdynamik zwar ermutigend gewesen, doch das Erreichen des mittleren bis oberen Endes der neuen Prognosespanne bis Anfang nächsten Jahres hänge von einer fortgesetzten Mengenbeschleunigung ab. Daher müssten Managementfehler in Indonesien und Lateinamerika behoben werden./ck/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:37 / UTC

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
