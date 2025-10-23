ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'
- Unilever bleibt auf "Outperform" mit 5900 Pence Ziel.
- Umsatzwachstum über Erwartungen, Mengenwachstum enttäuscht.
- Geschäftsdynamik in Asien und USA ermutigend, Fehler nötig.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit seinem Umsatzwachstum aus eigener Kraft und auch beim Preiswachstum über den Erwartungen gelegen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für das Mengenwachstum dagegen seien verfehlt worden. In Asien und den USA sei die Geschäftsdynamik zwar ermutigend gewesen, doch das Erreichen des mittleren bis oberen Endes der neuen Prognosespanne bis Anfang nächsten Jahres hänge von einer fortgesetzten Mengenbeschleunigung ab. Daher müssten Managementfehler in Indonesien und Lateinamerika behoben werden./ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:37 / UTC
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 54,56 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 12:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um +2,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 134,22 Mrd..
Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7787. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,83GBP. Von den letzten 6 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.400,00GBP was eine Bandbreite von -28,75 %/+9.764,82 % bedeutet.
Lieber gar nichts vor dem spin off, wird nämlich kompliziert. Neben dem spin off ( demerger) führt Unilever noch eine Share Consolidation durch, bei der man Unilever Aktien ausgebucht und dann eine geringere Stückzahl wieder eingebucht bekommt, was zwar den Anteil des Aktionärs am Unternehmen nicht verändert und wohl dafür sorgen soll, dass der Kurs neutral auf den spin off reagiert, aber na ja es ist ungewöhnlich. Es wird also viel herumgebucht werden und man weiß auch nie ganz sicher wie die deutschen Banken damit steuertechnisch umgehen. Da keine große Gefahr besteht, dass einem die Unilever Aktie wegläuft, könnte man sie auch einfach nach dem spin off kaufen, wenn man sie denn will und die Magnum Aktie kann man dann auch kaufen, wenn man sie denn interessant findet. Zumal spin offs die Tendenz haben erst einmal zu fallen, weil Anleger sie verkaufen. Wie auch immer, jeder muss das selbst entscheiden, geschenkt bekommt man hier jedenfalls nichts außer Ein- und Ausbuchungen. Wäre besser gewesen sie hätten einen Käufer für das Eis gefunden. Danach hatten sie ja anfangs gesucht, aber wohl keinen finden können, der einen halbwegs respektablen Preis zahlen wollte.
Wir bekomm übrigens pro 5 Unilever Aktien eine Magnum Aktie eingebucht
Dann können Sommer + Dividende jetzt kommen :)