    Besonders beachtet!

    West Pharmaceutical Services - Aktie legt am 23.10.2025 stark zu

    Am 23.10.2025 ist die West Pharmaceutical Services Aktie, bisher, um +7,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der West Pharmaceutical Services Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    West Pharmaceutical Services ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für die Pharmaindustrie, bekannt für seine innovativen Technologien und maßgeschneiderten Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Gerresheimer und AptarGroup.

    West Pharmaceutical Services Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Die West Pharmaceutical Services Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,56 % auf 256,65 zulegen. Das sind +18,05  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die West Pharmaceutical Services Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +28,05 %.

    Allein seit letzter Woche ist die West Pharmaceutical Services Aktie damit um +5,62 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,58 %. Im Jahr 2025 gab es für West Pharmaceutical Services bisher ein Minus von -25,15 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

    West Pharmaceutical Services Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,62 %
    1 Monat +11,58 %
    3 Monate +28,05 %
    1 Jahr -10,08 %

    Informationen zur West Pharmaceutical Services Aktie

    Es gibt 72 Mio. West Pharmaceutical Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,27 Mrd.EUR wert.

    West Pharmaceutical Services Aktie jetzt kaufen?


    Ob die West Pharmaceutical Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur West Pharmaceutical Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    West Pharmaceutical Services

    +6,54 %
    +9,12 %
    +12,75 %
    +28,76 %
    -8,51 %
    +3,68 %
    +3,39 %
    +1.586,36 %
    ISIN:US9553061055WKN:864330



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    
    
    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
