EUR/USD stabil bei 1,15880 USD

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,077141USD. Heute, bei 1,15880USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.075,81USD geworden – ein Plus von +7,58 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist von Vorsicht geprägt. Der Kurs steht unter Druck, mit einem Fokus auf das Septembertief. Widerstände liegen bei 1,1728 und 1,1830, während Unterstützungen bei 1,1542 und 1,1494 zu finden sind. Eine Stabilisierung über 1,16 wird als entscheidend angesehen, um eine mögliche Erholung einzuleiten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.