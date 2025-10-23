    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/JPY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/JPY

    USD/JPY fester +0,58 % aktuell 152,78000 JPY

    USD/JPY steigt moderat um +0,58 % und notiert bei 152,78000 JPY.

    USD/JPY steigt moderat um +0,58 % auf 152,78000JPY. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

    USD/JPY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,31 %
    1 Monat +3,25 %
    3 Monate +4,03 %
    1 Jahr -0,19 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000JPY in USD/JPY gesteckt. Damals lag der Kurs bei 121,8133JPY. Heute steht er bei 152,78000JPY. Das Investment wäre auf 6.271,07JPY gewachsen – eine Steigerung von +25,42 %.

    Informationen zum Japanischen Yen

    Der Japanische Yen (JPY) zählt zu den wichtigsten Reservewährungen und gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Das Währungspaar EUR-JPY spiegelt nicht nur Handelsströme zwischen Europa und Japan wider, sondern auch globale Risikoaversion. Schwankungen im Kurs beeinflussen Exporte, Investitionen und Kapitalflüsse maßgeblich.

    Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    +0,55 %
    +1,31 %
    +3,25 %
    +4,03 %
    -0,19 %
    +2,96 %
    +45,47 %
    +25,42 %
    +34,98 %
    ISIN:XC0009659910WKN:965991





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
