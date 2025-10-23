    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Guter Finanzminister muss Taschen zunähen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schweitzer sieht Klingbeils Absage als unproblematisch.
    • Warnung vor Scheitern der Mehrwertsteuersenkung.
    • Bund verursacht Ausgaben, ohne für Ausgleich zu sorgen.

    MAINZ (dpa-AFX) - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hält die Absage des Bundesfinanzministers Lars Klingbeil (SPD) von finanziellen Kompensationen für die Länder für gar nicht problematisch. "Die Berufsauffassung eines guten Finanzministers muss sein, die Taschen zuzunähen", sagte Schweitzer zum Auftakt der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Mainz.

    Schweitzers Parteikollege Klingbeil hatte die Länder kurz vor der MPK vor einem Scheitern der geplanten Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie sowie der Erhöhung der Pendlerpauschale gewarnt. In der "Bild"-Zeitung lehnte Klingbeil einen von den Bundesländern geforderten Ausgleich für ihre Haushalte kategorisch ab.

    Schweitzer betonte in Mainz zugleich einmal mehr, der Bund habe mit Gesetzen zuletzt zu häufig mehr Ausgaben für Länder und Kommunen verursacht, ohne für diese aufzukommen. Die Bund-Länder-Finanzen sind ein Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Mainz./chs/irs/DP/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
