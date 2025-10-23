Gesundheitliche Risiken gefährden finanzielle Unabhängigkeit (FOTO)

München (ots) - Finanzielle Unabhängigkeit rückt in Deutschland so stark in den

Mittelpunkt wie nie zuvor: 67,8 Prozent der Bevölkerung zählen sie inzwischen zu

den drei wichtigsten Dimensionen von Freiheit. Gleichzeitig unterschätzen viele

Menschen weiterhin gesundheitliche Risiken und machen sich zu wenig Gedanken um

ihre finanzielle Absicherung. Das zeigt der fünfte Financial Freedom Report 2025

der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) in Zusammenarbeit mit

Wirtschaftspsychologin Prof. Dr. Julia Pitters und dem Meinungs- und

Marktforschungsinstitut Civey.



Nach den demokratischen Grundwerten wie selbstbestimmtem Handeln (81,4 Prozent)

und freier Meinungsäußerung (80,9 Prozent) ist die Unabhängigkeit in

finanziellen Angelegenheiten mit 67,8 Prozent für die Befragten zentral:

"Globale Unsicherheiten, die mediale Betonung des Sparens und die wachsende

Unzufriedenheit mit der eigenen Finanzlage verstärken den Wunsch nach

finanzieller Freiheit", erklärt Prof. Dr. Julia Pitters, Professorin für

Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Finanz-Psychologie an der IU

Internationalen Hochschule.









Gleichzeitig hat die Zufriedenheit mit der eigenen finanziellen Situation den

niedrigsten Stand der vergangenen vier Jahre erreicht. 40 Prozent sind

unzufrieden, 15 Prozent sogar sehr unzufrieden. Das spiegelt sich auch in den

negativen Gefühlen wider: 52,5 Prozent verbinden mit ihren Finanzen negative

Gefühle; nur 29,4 Prozent sehen ihre Lage positiv. Dementsprechend liegt der

Financial Freedom Index im Jahr 2025 bei 43,8 Prozent - ein klares Signal, dass

die Bundesbürger ihre Finanzen nicht auf lange Sicht unter Kontrolle haben.



Besonders trüb ist die Stimmung bei den 18- bis 29-Jährigen: 65,1 Prozent fühlen

sich beunruhigt oder haben Zukunftsängste. "Die medial kommunizierte allgemein

negative Stimmung scheint sich langsam auch auf die persönliche Finanzsituation

auszuwirken. Während die älteren Generationen zufriedener sind, da sie weniger

Einschnitte befürchten, steigt die Unzufriedenheit bei den Jüngeren", ordnet

Prof. Dr. Julia Pitters die Unterschiede bei den Generationen ein.



Krankheit und Berufsunfähigkeit als größte Gefahren



Als größte Bedrohungen für die finanzielle Unabhängigkeit nennen die Befragten

Krankheiten (53,2 Prozent) und Berufsunfähigkeit (37,4 Prozent). Gleichzeitig

unterschätzen viele das tatsächliche Risiko: Mehr Menschen gehen davon aus,

während ihres Arbeitslebens nicht berufsunfähig zu werden (45,2 Prozent) als

umgekehrt (37,1 Prozent). LV 1871 Vorstand Hermann Schrögenauer warnt: "Viele Seite 1 von 2 Seite 2 ►





