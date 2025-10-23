    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Financial Freedom Report 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gesundheitliche Risiken gefährden finanzielle Unabhängigkeit (FOTO)

    München (ots) - Finanzielle Unabhängigkeit rückt in Deutschland so stark in den
    Mittelpunkt wie nie zuvor: 67,8 Prozent der Bevölkerung zählen sie inzwischen zu
    den drei wichtigsten Dimensionen von Freiheit. Gleichzeitig unterschätzen viele
    Menschen weiterhin gesundheitliche Risiken und machen sich zu wenig Gedanken um
    ihre finanzielle Absicherung. Das zeigt der fünfte Financial Freedom Report 2025
    der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) in Zusammenarbeit mit
    Wirtschaftspsychologin Prof. Dr. Julia Pitters und dem Meinungs- und
    Marktforschungsinstitut Civey.

    Nach den demokratischen Grundwerten wie selbstbestimmtem Handeln (81,4 Prozent)
    und freier Meinungsäußerung (80,9 Prozent) ist die Unabhängigkeit in
    finanziellen Angelegenheiten mit 67,8 Prozent für die Befragten zentral:
    "Globale Unsicherheiten, die mediale Betonung des Sparens und die wachsende
    Unzufriedenheit mit der eigenen Finanzlage verstärken den Wunsch nach
    finanzieller Freiheit", erklärt Prof. Dr. Julia Pitters, Professorin für
    Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Finanz-Psychologie an der IU
    Internationalen Hochschule.

    Negative Stimmung verdeutlicht Bedeutung der finanziellen Unabhängigkeit

    Gleichzeitig hat die Zufriedenheit mit der eigenen finanziellen Situation den
    niedrigsten Stand der vergangenen vier Jahre erreicht. 40 Prozent sind
    unzufrieden, 15 Prozent sogar sehr unzufrieden. Das spiegelt sich auch in den
    negativen Gefühlen wider: 52,5 Prozent verbinden mit ihren Finanzen negative
    Gefühle; nur 29,4 Prozent sehen ihre Lage positiv. Dementsprechend liegt der
    Financial Freedom Index im Jahr 2025 bei 43,8 Prozent - ein klares Signal, dass
    die Bundesbürger ihre Finanzen nicht auf lange Sicht unter Kontrolle haben.

    Besonders trüb ist die Stimmung bei den 18- bis 29-Jährigen: 65,1 Prozent fühlen
    sich beunruhigt oder haben Zukunftsängste. "Die medial kommunizierte allgemein
    negative Stimmung scheint sich langsam auch auf die persönliche Finanzsituation
    auszuwirken. Während die älteren Generationen zufriedener sind, da sie weniger
    Einschnitte befürchten, steigt die Unzufriedenheit bei den Jüngeren", ordnet
    Prof. Dr. Julia Pitters die Unterschiede bei den Generationen ein.

    Krankheit und Berufsunfähigkeit als größte Gefahren

    Als größte Bedrohungen für die finanzielle Unabhängigkeit nennen die Befragten
    Krankheiten (53,2 Prozent) und Berufsunfähigkeit (37,4 Prozent). Gleichzeitig
    unterschätzen viele das tatsächliche Risiko: Mehr Menschen gehen davon aus,
    während ihres Arbeitslebens nicht berufsunfähig zu werden (45,2 Prozent) als
    umgekehrt (37,1 Prozent). LV 1871 Vorstand Hermann Schrögenauer warnt: "Viele
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Financial Freedom Report 2025 Gesundheitliche Risiken gefährden finanzielle Unabhängigkeit (FOTO) Finanzielle Unabhängigkeit rückt in Deutschland so stark in den Mittelpunkt wie nie zuvor: 67,8 Prozent der Bevölkerung zählen sie inzwischen zu den drei wichtigsten Dimensionen von Freiheit. Gleichzeitig unterschätzen viele Menschen weiterhin …