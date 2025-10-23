Financial Freedom Report 2025
Gesundheitliche Risiken gefährden finanzielle Unabhängigkeit (FOTO)
München (ots) - Finanzielle Unabhängigkeit rückt in Deutschland so stark in den
Mittelpunkt wie nie zuvor: 67,8 Prozent der Bevölkerung zählen sie inzwischen zu
den drei wichtigsten Dimensionen von Freiheit. Gleichzeitig unterschätzen viele
Menschen weiterhin gesundheitliche Risiken und machen sich zu wenig Gedanken um
ihre finanzielle Absicherung. Das zeigt der fünfte Financial Freedom Report 2025
der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) in Zusammenarbeit mit
Wirtschaftspsychologin Prof. Dr. Julia Pitters und dem Meinungs- und
Marktforschungsinstitut Civey.
Nach den demokratischen Grundwerten wie selbstbestimmtem Handeln (81,4 Prozent)
und freier Meinungsäußerung (80,9 Prozent) ist die Unabhängigkeit in
finanziellen Angelegenheiten mit 67,8 Prozent für die Befragten zentral:
"Globale Unsicherheiten, die mediale Betonung des Sparens und die wachsende
Unzufriedenheit mit der eigenen Finanzlage verstärken den Wunsch nach
finanzieller Freiheit", erklärt Prof. Dr. Julia Pitters, Professorin für
Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Finanz-Psychologie an der IU
Internationalen Hochschule.
Negative Stimmung verdeutlicht Bedeutung der finanziellen Unabhängigkeit
Gleichzeitig hat die Zufriedenheit mit der eigenen finanziellen Situation den
niedrigsten Stand der vergangenen vier Jahre erreicht. 40 Prozent sind
unzufrieden, 15 Prozent sogar sehr unzufrieden. Das spiegelt sich auch in den
negativen Gefühlen wider: 52,5 Prozent verbinden mit ihren Finanzen negative
Gefühle; nur 29,4 Prozent sehen ihre Lage positiv. Dementsprechend liegt der
Financial Freedom Index im Jahr 2025 bei 43,8 Prozent - ein klares Signal, dass
die Bundesbürger ihre Finanzen nicht auf lange Sicht unter Kontrolle haben.
Besonders trüb ist die Stimmung bei den 18- bis 29-Jährigen: 65,1 Prozent fühlen
sich beunruhigt oder haben Zukunftsängste. "Die medial kommunizierte allgemein
negative Stimmung scheint sich langsam auch auf die persönliche Finanzsituation
auszuwirken. Während die älteren Generationen zufriedener sind, da sie weniger
Einschnitte befürchten, steigt die Unzufriedenheit bei den Jüngeren", ordnet
Prof. Dr. Julia Pitters die Unterschiede bei den Generationen ein.
Krankheit und Berufsunfähigkeit als größte Gefahren
Als größte Bedrohungen für die finanzielle Unabhängigkeit nennen die Befragten
Krankheiten (53,2 Prozent) und Berufsunfähigkeit (37,4 Prozent). Gleichzeitig
unterschätzen viele das tatsächliche Risiko: Mehr Menschen gehen davon aus,
während ihres Arbeitslebens nicht berufsunfähig zu werden (45,2 Prozent) als
umgekehrt (37,1 Prozent). LV 1871 Vorstand Hermann Schrögenauer warnt: "Viele
