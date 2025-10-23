    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mehr als ein Schlagwort

    6 Wege, wie Landwirt:innen Nachhaltigkeit im Alltag leben (FOTO)

    Berlin (ots) - Immer mehr Landwirt:innen in ganz Europa setzen innovative
    Praktiken um, um ihre Höfe zukunftsfähig zu machen. Von ressourcenschonender
    Landwirtschaft bis hin zu tiergerechten Haltungsformen - auch Katharina aus
    Nordrhein-Westfalen geht diesen Weg.

    Für sie ist Nachhaltigkeit kein Schlagwort, sondern gelebter Alltag: Auf ihrem
    Hof steht jeder Liter Milch für verantwortungsvolle Erzeugung - im Einklang mit
    Natur, Tier und Familie.

    Diese sechs Beispiele zeigen, wie Katharina Verantwortung für Umwelt, Tiere und
    kommende Generationen ganz konkret lebt.

    1. Energie clever nutzen

    Auf Katharinas Milchhof wird keine überschüssige Wärme verschwendet. Die Energie
    der frisch gemolkenen Milch wird genutzt, um Wasser zu erwärmen, das
    beispielsweise zur Stallreinigung gebraucht wird. Das spart fossile Energie und
    reduziert den CO2-Ausstoß - das Beispiel zeigt, dass effiziente Technik und
    Klimaschutz oft mit einfachen Mitteln beginnen.

    2. Nebenprodukte sinnvoll verwerten

    Anstatt wertvolle Reststoffe ungenutzt zu lassen, werden sie auf dem Hof gezielt
    eingesetzt. Biertreber aus der Lebensmittelindustrie wird zu gehaltvollem
    Kraftfutter für Kühe verarbeitet. So wird Abfall vermieden, die Futterversorgung
    klimafreundlicher gestaltet und gleichzeitig die Idee einer echten
    Kreislaufwirtschaft gestärkt.

    3. Regionale Kreisläufe stärken

    Apropos Kreislaufwirtschaft: Katharina setzt auf kurze Wege und Eigenversorgung.
    Das Gras für die Kühe wächst direkt vor Ort - auf nahegelegenen Grünlandflächen.
    "Wir mähen das Gras, füttern es den Kühen und tragen so dazu bei, dass die
    Flächen offen und artenreich bleiben." Der in der Tierhaltung entstehende Mist
    wird als natürlicher Dünger auf den Feldern eingesetzt. So entsteht ein
    geschlossener Kreislauf, von dem Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Hof
    gleichermaßen profitieren.

    4. Tierwohl an oberste Stelle setzen

    Für Katharina bedeutet Nachhaltigkeit auch, die Tiere mit größtem Respekt zu
    behandeln. Auf ihrem Hof steht das Wohlbefinden der Kühe im Mittelpunkt: Sie
    sollen sich frei bewegen können und in einer ruhigen Umgebung leben. Dazu
    gehören viel Platz, frische Luft, weiche Liegeflächen sowie eine enge
    Verbundenheit zu den Tieren im Alltag. "Die Qualität unserer Milch hängt mit
    vielen kleinen Faktoren zusammen, die wir auf dem Hof täglich im Blick haben."
    Das Wohlbefinden der Tiere steht für sie an erster Stelle und in direktem
    Zusammenhang mit der Qualität ihrer Arbeit auf dem Hof. Tierwohl heißt für
    Katharina, jedem Tier die bestmöglichen Bedingungen zu bieten und so eine
    Atmosphäre zu schaffen, in der es rundum gut aufgehoben ist.
