6 Wege, wie Landwirt:innen Nachhaltigkeit im Alltag leben (FOTO)

Berlin (ots) - Immer mehr Landwirt:innen in ganz Europa setzen innovative

Praktiken um, um ihre Höfe zukunftsfähig zu machen. Von ressourcenschonender

Landwirtschaft bis hin zu tiergerechten Haltungsformen - auch Katharina aus

Nordrhein-Westfalen geht diesen Weg.



Für sie ist Nachhaltigkeit kein Schlagwort, sondern gelebter Alltag: Auf ihrem

Hof steht jeder Liter Milch für verantwortungsvolle Erzeugung - im Einklang mit

Natur, Tier und Familie.





Diese sechs Beispiele zeigen, wie Katharina Verantwortung für Umwelt, Tiere undkommende Generationen ganz konkret lebt.1. Energie clever nutzenAuf Katharinas Milchhof wird keine überschüssige Wärme verschwendet. Die Energieder frisch gemolkenen Milch wird genutzt, um Wasser zu erwärmen, dasbeispielsweise zur Stallreinigung gebraucht wird. Das spart fossile Energie undreduziert den CO2-Ausstoß - das Beispiel zeigt, dass effiziente Technik undKlimaschutz oft mit einfachen Mitteln beginnen.2. Nebenprodukte sinnvoll verwertenAnstatt wertvolle Reststoffe ungenutzt zu lassen, werden sie auf dem Hof gezielteingesetzt. Biertreber aus der Lebensmittelindustrie wird zu gehaltvollemKraftfutter für Kühe verarbeitet. So wird Abfall vermieden, die Futterversorgungklimafreundlicher gestaltet und gleichzeitig die Idee einer echtenKreislaufwirtschaft gestärkt.3. Regionale Kreisläufe stärkenApropos Kreislaufwirtschaft: Katharina setzt auf kurze Wege und Eigenversorgung.Das Gras für die Kühe wächst direkt vor Ort - auf nahegelegenen Grünlandflächen."Wir mähen das Gras, füttern es den Kühen und tragen so dazu bei, dass dieFlächen offen und artenreich bleiben." Der in der Tierhaltung entstehende Mistwird als natürlicher Dünger auf den Feldern eingesetzt. So entsteht eingeschlossener Kreislauf, von dem Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Hofgleichermaßen profitieren.4. Tierwohl an oberste Stelle setzenFür Katharina bedeutet Nachhaltigkeit auch, die Tiere mit größtem Respekt zubehandeln. Auf ihrem Hof steht das Wohlbefinden der Kühe im Mittelpunkt: Siesollen sich frei bewegen können und in einer ruhigen Umgebung leben. Dazugehören viel Platz, frische Luft, weiche Liegeflächen sowie eine engeVerbundenheit zu den Tieren im Alltag. "Die Qualität unserer Milch hängt mitvielen kleinen Faktoren zusammen, die wir auf dem Hof täglich im Blick haben."Das Wohlbefinden der Tiere steht für sie an erster Stelle und in direktemZusammenhang mit der Qualität ihrer Arbeit auf dem Hof. Tierwohl heißt fürKatharina, jedem Tier die bestmöglichen Bedingungen zu bieten und so eineAtmosphäre zu schaffen, in der es rundum gut aufgehoben ist.