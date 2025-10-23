Mehr als ein Schlagwort
6 Wege, wie Landwirt:innen Nachhaltigkeit im Alltag leben (FOTO)
Berlin (ots) - Immer mehr Landwirt:innen in ganz Europa setzen innovative
Praktiken um, um ihre Höfe zukunftsfähig zu machen. Von ressourcenschonender
Landwirtschaft bis hin zu tiergerechten Haltungsformen - auch Katharina aus
Nordrhein-Westfalen geht diesen Weg.
Für sie ist Nachhaltigkeit kein Schlagwort, sondern gelebter Alltag: Auf ihrem
Hof steht jeder Liter Milch für verantwortungsvolle Erzeugung - im Einklang mit
Natur, Tier und Familie.
Praktiken um, um ihre Höfe zukunftsfähig zu machen. Von ressourcenschonender
Landwirtschaft bis hin zu tiergerechten Haltungsformen - auch Katharina aus
Nordrhein-Westfalen geht diesen Weg.
Für sie ist Nachhaltigkeit kein Schlagwort, sondern gelebter Alltag: Auf ihrem
Hof steht jeder Liter Milch für verantwortungsvolle Erzeugung - im Einklang mit
Natur, Tier und Familie.
Diese sechs Beispiele zeigen, wie Katharina Verantwortung für Umwelt, Tiere und
kommende Generationen ganz konkret lebt.
1. Energie clever nutzen
Auf Katharinas Milchhof wird keine überschüssige Wärme verschwendet. Die Energie
der frisch gemolkenen Milch wird genutzt, um Wasser zu erwärmen, das
beispielsweise zur Stallreinigung gebraucht wird. Das spart fossile Energie und
reduziert den CO2-Ausstoß - das Beispiel zeigt, dass effiziente Technik und
Klimaschutz oft mit einfachen Mitteln beginnen.
2. Nebenprodukte sinnvoll verwerten
Anstatt wertvolle Reststoffe ungenutzt zu lassen, werden sie auf dem Hof gezielt
eingesetzt. Biertreber aus der Lebensmittelindustrie wird zu gehaltvollem
Kraftfutter für Kühe verarbeitet. So wird Abfall vermieden, die Futterversorgung
klimafreundlicher gestaltet und gleichzeitig die Idee einer echten
Kreislaufwirtschaft gestärkt.
3. Regionale Kreisläufe stärken
Apropos Kreislaufwirtschaft: Katharina setzt auf kurze Wege und Eigenversorgung.
Das Gras für die Kühe wächst direkt vor Ort - auf nahegelegenen Grünlandflächen.
"Wir mähen das Gras, füttern es den Kühen und tragen so dazu bei, dass die
Flächen offen und artenreich bleiben." Der in der Tierhaltung entstehende Mist
wird als natürlicher Dünger auf den Feldern eingesetzt. So entsteht ein
geschlossener Kreislauf, von dem Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Hof
gleichermaßen profitieren.
4. Tierwohl an oberste Stelle setzen
Für Katharina bedeutet Nachhaltigkeit auch, die Tiere mit größtem Respekt zu
behandeln. Auf ihrem Hof steht das Wohlbefinden der Kühe im Mittelpunkt: Sie
sollen sich frei bewegen können und in einer ruhigen Umgebung leben. Dazu
gehören viel Platz, frische Luft, weiche Liegeflächen sowie eine enge
Verbundenheit zu den Tieren im Alltag. "Die Qualität unserer Milch hängt mit
vielen kleinen Faktoren zusammen, die wir auf dem Hof täglich im Blick haben."
Das Wohlbefinden der Tiere steht für sie an erster Stelle und in direktem
Zusammenhang mit der Qualität ihrer Arbeit auf dem Hof. Tierwohl heißt für
Katharina, jedem Tier die bestmöglichen Bedingungen zu bieten und so eine
Atmosphäre zu schaffen, in der es rundum gut aufgehoben ist.
kommende Generationen ganz konkret lebt.
1. Energie clever nutzen
Auf Katharinas Milchhof wird keine überschüssige Wärme verschwendet. Die Energie
der frisch gemolkenen Milch wird genutzt, um Wasser zu erwärmen, das
beispielsweise zur Stallreinigung gebraucht wird. Das spart fossile Energie und
reduziert den CO2-Ausstoß - das Beispiel zeigt, dass effiziente Technik und
Klimaschutz oft mit einfachen Mitteln beginnen.
2. Nebenprodukte sinnvoll verwerten
Anstatt wertvolle Reststoffe ungenutzt zu lassen, werden sie auf dem Hof gezielt
eingesetzt. Biertreber aus der Lebensmittelindustrie wird zu gehaltvollem
Kraftfutter für Kühe verarbeitet. So wird Abfall vermieden, die Futterversorgung
klimafreundlicher gestaltet und gleichzeitig die Idee einer echten
Kreislaufwirtschaft gestärkt.
3. Regionale Kreisläufe stärken
Apropos Kreislaufwirtschaft: Katharina setzt auf kurze Wege und Eigenversorgung.
Das Gras für die Kühe wächst direkt vor Ort - auf nahegelegenen Grünlandflächen.
"Wir mähen das Gras, füttern es den Kühen und tragen so dazu bei, dass die
Flächen offen und artenreich bleiben." Der in der Tierhaltung entstehende Mist
wird als natürlicher Dünger auf den Feldern eingesetzt. So entsteht ein
geschlossener Kreislauf, von dem Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Hof
gleichermaßen profitieren.
4. Tierwohl an oberste Stelle setzen
Für Katharina bedeutet Nachhaltigkeit auch, die Tiere mit größtem Respekt zu
behandeln. Auf ihrem Hof steht das Wohlbefinden der Kühe im Mittelpunkt: Sie
sollen sich frei bewegen können und in einer ruhigen Umgebung leben. Dazu
gehören viel Platz, frische Luft, weiche Liegeflächen sowie eine enge
Verbundenheit zu den Tieren im Alltag. "Die Qualität unserer Milch hängt mit
vielen kleinen Faktoren zusammen, die wir auf dem Hof täglich im Blick haben."
Das Wohlbefinden der Tiere steht für sie an erster Stelle und in direktem
Zusammenhang mit der Qualität ihrer Arbeit auf dem Hof. Tierwohl heißt für
Katharina, jedem Tier die bestmöglichen Bedingungen zu bieten und so eine
Atmosphäre zu schaffen, in der es rundum gut aufgehoben ist.
Autor folgen