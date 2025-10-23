Seit über einem Jahrzehnt gemeinsam für Bildung und Empowerment (FOTO)

Düsseldorf (ots) - TK Maxx, der führende Off-Price-Einzelhändler, und das

Rwenzori Sustainable Trading Centre feiern ihre langjährige und erfolgreiche

Partnerschaft mit dem Launch einer neuen Home-Kollektion. Ab sofort erhältlich,

unterstreicht diese das Engagement von TK Maxx für fairen Handel und soziale

Verantwortung, das seit über einem Jahrzehnt das Leben von Tausenden in Uganda

positiv verändert.



Seit 2012 unterstützt TK Maxx über 2.000 Kunsthandwerkerinnen in der malerischen

Rwenzori-Region Ugandas durch faire Handelspartnerschaften. Das Herzstück dieser

Partnerschaft ist das 2011 in enger Zusammenarbeit mit über 6.000 Einheimischen

entwickelte Sustainable Trade Programme. Dieses Programm, an dem derzeit über

6.000 Kleinbauern, Produzenten und Kunsthandwerker in Bauernkooperativen und

Kunsthandwerksverbänden beteiligt sind, ermöglicht es Eltern, ihr Einkommen aus

der Produktion und dem Verkauf von Kaffee, Kakao, Baumwolle und Kunsthandwerk zu

erhöhen. Das übergeordnete Ziel: Sicherzustellen, dass ihre Kinder eine

Grundschulausbildung abschließen können - ein entscheidender Schritt für eine

bessere Zukunft und die Entfaltung ihres vollen Potenzials. Und das nicht ohne

Erfolg, denn das Programm hat in den letzten Jahren in den 12 beteiligten

Gemeinden zu einer erhöhten Einschulungsrate beigetragen.





Durch das Sustainable Trade Programme haben über 6.000 Menschen direkt von einem

verbesserten Einkommen profitiert. Zählt man ihre Familien hinzu, sind indirekt

über 48.000 Menschen positiv beeinflusst worden. Die meisten der

Bauernkooperativen sind Fairtrade-zertifiziert, was ihnen nicht nur gerechtere

Preise und besseren Zugang zu internationalen Märkten sichert, sondern auch eine

Sozialprämie für ihre Produkte, die direkt in die Gemeinschaft reinvestiert

wird.



TK Maxx ist stolz darauf, ihre Produkte in den Stores verkaufen zu können - vom

preisgekrönten Rwenzori-Kaffee bis zu traditionellen handgefertigten Körben und

Kunsthandwerk. Seit dieser Woche ist eine neue Home-Kollektion erhältlich, durch

die die Kund*innen die Schönheit Ugandas erleben können. Jedes Stück der

Kollektion ist ein Zeugnis traditioneller Handwerkskunst, gefertigt aus lokal

bezogenen Materialien und mit Techniken, die über Generationen weitergegeben

wurden. Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die lokalen Familien und Gemeinden

wirtschaftlich, sondern bewahrt auch ein reiches kulturelles Erbe und schafft

Perspektiven.



Die neue Rwenzori-Kollektion ist ab sofort in den TK Maxx Stores, online und per

App erhältlich.



Pressekontakt:



TK Maxx Pressekontakt

Burson GmbH

Tel: +49 (0) 174 207 352 4

E-Mail: mailto:tkmaxxdeutschland@bursonglobal.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/101088/6143632

OTS: TK Maxx







