TK Maxx und Rwenzori
Seit über einem Jahrzehnt gemeinsam für Bildung und Empowerment (FOTO)
Düsseldorf (ots) - TK Maxx, der führende Off-Price-Einzelhändler, und das
Rwenzori Sustainable Trading Centre feiern ihre langjährige und erfolgreiche
Partnerschaft mit dem Launch einer neuen Home-Kollektion. Ab sofort erhältlich,
unterstreicht diese das Engagement von TK Maxx für fairen Handel und soziale
Verantwortung, das seit über einem Jahrzehnt das Leben von Tausenden in Uganda
positiv verändert.
Seit 2012 unterstützt TK Maxx über 2.000 Kunsthandwerkerinnen in der malerischen
Rwenzori-Region Ugandas durch faire Handelspartnerschaften. Das Herzstück dieser
Partnerschaft ist das 2011 in enger Zusammenarbeit mit über 6.000 Einheimischen
entwickelte Sustainable Trade Programme. Dieses Programm, an dem derzeit über
6.000 Kleinbauern, Produzenten und Kunsthandwerker in Bauernkooperativen und
Kunsthandwerksverbänden beteiligt sind, ermöglicht es Eltern, ihr Einkommen aus
der Produktion und dem Verkauf von Kaffee, Kakao, Baumwolle und Kunsthandwerk zu
erhöhen. Das übergeordnete Ziel: Sicherzustellen, dass ihre Kinder eine
Grundschulausbildung abschließen können - ein entscheidender Schritt für eine
bessere Zukunft und die Entfaltung ihres vollen Potenzials. Und das nicht ohne
Erfolg, denn das Programm hat in den letzten Jahren in den 12 beteiligten
Gemeinden zu einer erhöhten Einschulungsrate beigetragen.
Durch das Sustainable Trade Programme haben über 6.000 Menschen direkt von einem
verbesserten Einkommen profitiert. Zählt man ihre Familien hinzu, sind indirekt
über 48.000 Menschen positiv beeinflusst worden. Die meisten der
Bauernkooperativen sind Fairtrade-zertifiziert, was ihnen nicht nur gerechtere
Preise und besseren Zugang zu internationalen Märkten sichert, sondern auch eine
Sozialprämie für ihre Produkte, die direkt in die Gemeinschaft reinvestiert
wird.
TK Maxx ist stolz darauf, ihre Produkte in den Stores verkaufen zu können - vom
preisgekrönten Rwenzori-Kaffee bis zu traditionellen handgefertigten Körben und
Kunsthandwerk. Seit dieser Woche ist eine neue Home-Kollektion erhältlich, durch
die die Kund*innen die Schönheit Ugandas erleben können. Jedes Stück der
Kollektion ist ein Zeugnis traditioneller Handwerkskunst, gefertigt aus lokal
bezogenen Materialien und mit Techniken, die über Generationen weitergegeben
wurden. Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die lokalen Familien und Gemeinden
wirtschaftlich, sondern bewahrt auch ein reiches kulturelles Erbe und schafft
Perspektiven.
Die neue Rwenzori-Kollektion ist ab sofort in den TK Maxx Stores, online und per
App erhältlich.
