    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    TK Maxx und Rwenzori

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Seit über einem Jahrzehnt gemeinsam für Bildung und Empowerment (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - TK Maxx, der führende Off-Price-Einzelhändler, und das
    Rwenzori Sustainable Trading Centre feiern ihre langjährige und erfolgreiche
    Partnerschaft mit dem Launch einer neuen Home-Kollektion. Ab sofort erhältlich,
    unterstreicht diese das Engagement von TK Maxx für fairen Handel und soziale
    Verantwortung, das seit über einem Jahrzehnt das Leben von Tausenden in Uganda
    positiv verändert.

    Seit 2012 unterstützt TK Maxx über 2.000 Kunsthandwerkerinnen in der malerischen
    Rwenzori-Region Ugandas durch faire Handelspartnerschaften. Das Herzstück dieser
    Partnerschaft ist das 2011 in enger Zusammenarbeit mit über 6.000 Einheimischen
    entwickelte Sustainable Trade Programme. Dieses Programm, an dem derzeit über
    6.000 Kleinbauern, Produzenten und Kunsthandwerker in Bauernkooperativen und
    Kunsthandwerksverbänden beteiligt sind, ermöglicht es Eltern, ihr Einkommen aus
    der Produktion und dem Verkauf von Kaffee, Kakao, Baumwolle und Kunsthandwerk zu
    erhöhen. Das übergeordnete Ziel: Sicherzustellen, dass ihre Kinder eine
    Grundschulausbildung abschließen können - ein entscheidender Schritt für eine
    bessere Zukunft und die Entfaltung ihres vollen Potenzials. Und das nicht ohne
    Erfolg, denn das Programm hat in den letzten Jahren in den 12 beteiligten
    Gemeinden zu einer erhöhten Einschulungsrate beigetragen.

    Durch das Sustainable Trade Programme haben über 6.000 Menschen direkt von einem
    verbesserten Einkommen profitiert. Zählt man ihre Familien hinzu, sind indirekt
    über 48.000 Menschen positiv beeinflusst worden. Die meisten der
    Bauernkooperativen sind Fairtrade-zertifiziert, was ihnen nicht nur gerechtere
    Preise und besseren Zugang zu internationalen Märkten sichert, sondern auch eine
    Sozialprämie für ihre Produkte, die direkt in die Gemeinschaft reinvestiert
    wird.

    TK Maxx ist stolz darauf, ihre Produkte in den Stores verkaufen zu können - vom
    preisgekrönten Rwenzori-Kaffee bis zu traditionellen handgefertigten Körben und
    Kunsthandwerk. Seit dieser Woche ist eine neue Home-Kollektion erhältlich, durch
    die die Kund*innen die Schönheit Ugandas erleben können. Jedes Stück der
    Kollektion ist ein Zeugnis traditioneller Handwerkskunst, gefertigt aus lokal
    bezogenen Materialien und mit Techniken, die über Generationen weitergegeben
    wurden. Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die lokalen Familien und Gemeinden
    wirtschaftlich, sondern bewahrt auch ein reiches kulturelles Erbe und schafft
    Perspektiven.

    Die neue Rwenzori-Kollektion ist ab sofort in den TK Maxx Stores, online und per
    App erhältlich.

    Pressekontakt:

    TK Maxx Pressekontakt
    Burson GmbH
    Tel: +49 (0) 174 207 352 4
    E-Mail: mailto:tkmaxxdeutschland@bursonglobal.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/101088/6143632
    OTS: TK Maxx




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    TK Maxx und Rwenzori Seit über einem Jahrzehnt gemeinsam für Bildung und Empowerment (FOTO) TK Maxx, der führende Off-Price-Einzelhändler, und das Rwenzori Sustainable Trading Centre feiern ihre langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit dem Launch einer neuen Home-Kollektion. Ab sofort erhältlich, unterstreicht diese das Engagement …