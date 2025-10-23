U.S. Polo Assn. gewinnt Stevie Awards in Gold und Silber bei den International Business Awards 2025 in Lissabon, Portugal

LISSABON, PT, UND WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 23. Oktober 2025 / USPA Global gab heute bekannt, dass U.S. Polo Assn. , die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), bei den 22. jährlichen International Business Awards (IBA) mit zwei renommierten Stevie Awards ausgezeichnet wurde.

U.S. Polo Assn. gewinnt zwei Stevie Awards

U.S. Polo Assn. wurde am Freitag, dem 10. Oktober, im Rahmen einer eleganten Galaveranstaltung im Corinthia Hotel in Lissabon, Portugal, gefeiert, an der Führungskräfte von USPA Global und strategische Partner der Marke in der Region teilnahmen. An der globalen Veranstaltung nahmen über 350 Gäste aus mehr als 30 Nationen teil, einschließlich zahlreicher weltweit führender Unternehmen und Stevie-Gewinner wie Coca-Cola, Starbucks, Lenovo, Kendra Scott, IBM und Turkish Airlines.

Zu den Gewinnerbeiträgen der Marke zählten ein Stevie Award in Gold für „Achievement in International Expansion“ und ein Stevie Award in Silber in der Kategorie „Celebration Event“ für die Kampagne „2024 Paris Games Polo Challenge“. Die milliardenschwere, vom Sport inspirierte globale Marke erhielt von den Juroren hohe Punktzahlen für alle Einreichungen in diesen hart umkämpften globalen Wachstumskategorien. Die beiden Trophäen wurden auf der Bühne von Stacey Kovalsky, Vice President, Global PR and Communications, und Yesim Ilgun für USPA Global; Franco Zuccon, CEO von Eurotrade; Augusto Bonetto, CEO von Bonis; Alessia Lana von Incom sowie Filippo Peroni und Enrica Cova von Eastlab, entgegengenommen.

„Dass U.S. Polo Assn. bei den 22. jährlichen International Business Awards sowohl den goldenen als auch den silbernen Stevie Award gewonnen hat, ist eine enorme Anerkennung für die globale Leistung und die kreative Stärke unserer Marke“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, jenem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. „Wir sind besonders stolz darauf, dass unsere internationale Expansionsstrategie, die auch die Bemühungen aller strategischen globalen Partner von U.S. Polo Assn. beinhaltet, sowie die Paris Games Polo Challenge, eine einzigartige globale Kampagne, die das Erbe dieses Sports auf einer historischen, weltweiten Sportbühne feierte, gewürdigt wurden.“