    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Nokia auf 'Neutral' - Ziel 4,10 Euro

    • UBS belässt Nokia auf "Neutral" mit 4,10 Euro.
    • Q3-Zahlen von Nokia als solide bewertet.
    • Einschätzung von Francois-Xavier Bouvignies.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Francois-Xavier Bouvignies nannte in einer Einschätzung am Donnerstag die Zahlen des Netzwerkausrüsters für das dritte Quartal solide, auch ohne die Einmaleffekte./rob/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,61 % und einem Kurs von 5,136 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +1,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 28,57 Mrd..

    Nokia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1467. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,6667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -60,97 %/-2,42 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
