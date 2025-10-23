UBS belässt Nokia auf 'Neutral' - Ziel 4,10 Euro

-----------------------

161,6 % und kein Ende in Sicht

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,61 % und einem Kurs von 5,136 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +1,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 28,57 Mrd..

Nokia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1467. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,6667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -60,97 %/-2,42 % bedeutet.