Nobelpreisträger tüftelt mit
Durchbruch beim Quantencomputer: So gut ist Googles neuer Wunder-Chip
Google kommt dem Ziel, einen massentauglichen Quantencomputer zu produzieren, immer näher. Jetzt hat der Techkonzern hat einen neuen Meilenstein in der Quantenforschung erreicht:
- Google erreicht Meilenstein in Quantenforschung.
- Neuer Algorithmus Quantum Echoes beschleunigt KI.
- Praktische Quantencomputer-Anwendungen in fünf Jahren.
Google hat einen gewaltigen Sprung in der Quantenforschung verkündet: Mit dem neu entwickelten Algorithmus Quantum Echoes will der Technologiekonzern den Weg zu praktischen Anwendungen der Quantencomputer ebnen – und damit auch künstliche Intelligenz (KI) auf ein neues Niveau heben.
Nach Angaben des Unternehmens arbeitet das System, das auf Googles Quantenchip "Willow" läuft, rund 13.000-mal schneller als der leistungsfähigste klassische Algorithmus heutiger Supercomputer. Die Ergebnisse veröffentlichte Google in der Fachzeitschrift Nature.
Laut Alphabet, dem Mutterkonzern von Google, könnte dieser Fortschritt den Weg für praktische Anwendungen der Quantencomputer-Technologie innerhalb der nächsten fünf Jahre ebnen. Das Verfahren soll künftig helfen, Molekülstrukturen präziser zu analysieren, was die Entwicklung neuer Medikamente und Materialien erheblich beschleunigen könnte. "Die Verifizierbarkeit ist der entscheidende Schritt hin zu echten Anwendungen", erklärte Tom O’Brien, leitender Wissenschaftler bei Google Quantum AI.
Mit dem Erfolg zieht Google an der Spitze eines globalen Wettrennens vorbei, an dem auch Microsoft, IBM und zahlreiche Start-ups beteiligt sind. Erst im Dezember hatte Google gemeldet, der Willow-Chip habe ein Problem in fünf Minuten gelöst, für das ein klassischer Rechner 10 Sextillionen Jahre gebraucht hätte.
Googles Team, dem auch der Physik-Nobelpreisträger 2025 Michel H. Devoret angehört, will nun die Rechenleistung weiter skalieren – und damit den Traum vom praktischen Quantencomputer ein Stück realistischer machen. Doch trotz der Euphorie bleiben Herausforderungen. Der Computerwissenschaftler Scott Aaronson von der University of Texas lobte den Fortschritt als bei Bloomberg als "bahnbrechend", warnte jedoch, dass kommerziell nutzbare, fehlertolerante Quantenrechner noch in weiter Ferne seien.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 218,3EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:22 Uhr) gehandelt.