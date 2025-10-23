GOLDMAN SACHS stuft Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 215 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die starke Geschäftsdynamik halte an, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend mit Blick auf das erhöhte Ergebnisziel. Dies sei allerdings bereits erwartet worden./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 190,1EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



