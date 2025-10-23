    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    GOLDMAN SACHS stuft Adidas auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 215 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die starke Geschäftsdynamik halte an, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend mit Blick auf das erhöhte Ergebnisziel. Dies sei allerdings bereits erwartet worden./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:10 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 190,1EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Richard Edwards
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 215
    Kursziel alt: 210
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
