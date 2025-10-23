Neue Sanktionen - Medwedew sieht USA im Krieg gegen Moskau

MOSKAU (dpa-AFX) - Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat die US-Sanktionen gegen die Ölkonzerne Rosneft und Lukoil als "kriegerischen Akt" bezeichnet. Auf seinem Telegram-Blog kritisierte Medwedew US-Präsident Donald Trump: "Die USA sind unser Gegner, und der wortreiche "Friedensstifter" ist nun auf dem Kriegspfad gegen Russland."

Trump könne nicht mehr sagen, dass Vorgänger Joe Biden am Krieg schuld sei. "Nun ist es sein Konflikt", schrieb der derzeitige Vizechef des russischen Sicherheitsrates. Einen Vorteil habe diese Klarheit für Russland: Es könne die Ukraine bombardieren, ohne Rücksicht auf Verhandlungen nehmen zu müssen.

Trump hatte am Vorabend ein Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin auf unbestimmte Zeit verschoben, weil Moskau im Ukraine-Krieg nicht kompromissbereit sei. Erstmals in seiner Amtszeit verhängte er Sanktionen gegen Russland./fko/DP/nas



