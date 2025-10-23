    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNeftyanaya Kompaniya LUKOIL AktievorwärtsNachrichten zu Neftyanaya Kompaniya LUKOIL
    Neue Sanktionen - Medwedew sieht USA im Krieg gegen Moskau

    Für Sie zusammengefasst
    • Medwedew nennt US-Sanktionen "kriegerischen Akt".
    • Trump wird als Gegner Russlands kritisiert.
    • Russland sieht Vorteil im Ukraine-Konflikt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MOSKAU (dpa-AFX) - Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat die US-Sanktionen gegen die Ölkonzerne Rosneft und Lukoil als "kriegerischen Akt" bezeichnet. Auf seinem Telegram-Blog kritisierte Medwedew US-Präsident Donald Trump: "Die USA sind unser Gegner, und der wortreiche "Friedensstifter" ist nun auf dem Kriegspfad gegen Russland."

    Drohungen gegen die Ukraine

    Trump könne nicht mehr sagen, dass Vorgänger Joe Biden am Krieg schuld sei. "Nun ist es sein Konflikt", schrieb der derzeitige Vizechef des russischen Sicherheitsrates. Einen Vorteil habe diese Klarheit für Russland: Es könne die Ukraine bombardieren, ohne Rücksicht auf Verhandlungen nehmen zu müssen.

    Trump hatte am Vorabend ein Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin auf unbestimmte Zeit verschoben, weil Moskau im Ukraine-Krieg nicht kompromissbereit sei. Erstmals in seiner Amtszeit verhängte er Sanktionen gegen Russland./fko/DP/nas




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
