    So bezahlt Deutschland

    Karte überholt Bargeld, Souveränität gewinnt an Bedeutung (FOTO)

    Berlin (ots) - Beim Bezahlen in Deutschland zeichnet sich ein bemerkenswerter
    Trend ab: Erstmals seit Beginn der Erhebungen haben sich Kartenzahlungen
    gegenüber dem Bargeld durchgesetzt. Dies belegt die aktuelle, repräsentative
    Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag der Initiative
    Deutsche Zahlungssysteme e.V. Während sich diese Veränderung vollzieht, rückt
    das Bedürfnis nach Unabhängigkeit beim Bezahlen verstärkt in den Fokus. In einer
    dynamischen, vernetzten Welt, in der politische und wirtschaftliche
    Rahmenbedingungen im Wandel sind, gewinnt digitale Souveränität an Bedeutung.
    Warum europäische Bezahllösungen auf wachsendes Interesse stoßen und welche
    weiteren Trends sich an den Ladenkassen abzeichnen, zeigen die
    Studienergebnisse.

    Karte erstmals beliebter als Bargeld

    2006 ließ die Initiative erstmals eine umfassende Allensbach-Studie zum
    Bezahlverhalten durchführen - seitdem erfolgt die Erhebung jährlich. In diesem
    Jahr hat dabei die Kartenzahlung zum ersten Mal die Barzahlung überholt. 47
    Prozent der Befragten gaben an, bei ihrem letzten Einkauf mit Karte bezahlt zu
    haben (2024: 44 Prozent). Zahlungen mit Scheinen oder Münzen folgten dicht
    dahinter mit 41 Prozent (2024: 48 Prozent). Unter den Personen, die verschiedene
    Bezahlkarten besitzen, nutzt über die Hälfte (52 Prozent) am liebsten ihre
    girocard, während 15 Prozent die Kreditkarte bevorzugen. Auch ein Blick in die
    Zukunft zeigt: Im Jahr 2030 prognostizieren 77 Prozent der Befragten, dass die
    Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen weiterhin das meistgenutzte
    Zahlungsmittel bleibt.

    Mobile Payment setzt sich weiter durch - besonders beliebt bei jungen Menschen

    Der Trend zum digitalen Bezahlen manifestiert sich im kontinuierlichen Wachstum
    von Mobile Payment: Jede:r Vierte (25 Prozent) gab an, schon einmal mit seinem
    Smartphone oder seiner Smartwatch bezahlt zu haben - damit hat sich die
    Anwendung dieses Zahlungsverfahrens in den letzten drei Jahren mehr als
    verdoppelt (2022: 12 Prozent). Besonders bei Personen unter 30 Jahren ist Mobile
    Payment beliebt: 42 Prozent bezahlen am liebsten mit ihrem mobilen Endgerät.
    Damit liegt Bezahlen mit Smartphone oder -watch bei dieser Altersgruppe fast
    gleichauf mit der klassischen Kartenzahlung (45 Prozent).

    Steigende Aufmerksamkeit für deutsche und europäische Bezahlsysteme

    Die Umfrage verdeutlicht, dass die aktuelle politische und wirtschaftliche
    Weltlage das Zahlungsverhalten maßgeblich beeinflusst. Demnach wächst das
    Bewusstsein für unabhängige Bezahlmethoden: 60 Prozent der Befragten halten es
    für wichtig, auch in Zukunft mit der girocard oder wero über deutsche
