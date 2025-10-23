So bezahlt Deutschland
Karte überholt Bargeld, Souveränität gewinnt an Bedeutung (FOTO)
Berlin (ots) - Beim Bezahlen in Deutschland zeichnet sich ein bemerkenswerter
Trend ab: Erstmals seit Beginn der Erhebungen haben sich Kartenzahlungen
gegenüber dem Bargeld durchgesetzt. Dies belegt die aktuelle, repräsentative
Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag der Initiative
Deutsche Zahlungssysteme e.V. Während sich diese Veränderung vollzieht, rückt
das Bedürfnis nach Unabhängigkeit beim Bezahlen verstärkt in den Fokus. In einer
dynamischen, vernetzten Welt, in der politische und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen im Wandel sind, gewinnt digitale Souveränität an Bedeutung.
Warum europäische Bezahllösungen auf wachsendes Interesse stoßen und welche
weiteren Trends sich an den Ladenkassen abzeichnen, zeigen die
Studienergebnisse.
Karte erstmals beliebter als Bargeld
2006 ließ die Initiative erstmals eine umfassende Allensbach-Studie zum
Bezahlverhalten durchführen - seitdem erfolgt die Erhebung jährlich. In diesem
Jahr hat dabei die Kartenzahlung zum ersten Mal die Barzahlung überholt. 47
Prozent der Befragten gaben an, bei ihrem letzten Einkauf mit Karte bezahlt zu
haben (2024: 44 Prozent). Zahlungen mit Scheinen oder Münzen folgten dicht
dahinter mit 41 Prozent (2024: 48 Prozent). Unter den Personen, die verschiedene
Bezahlkarten besitzen, nutzt über die Hälfte (52 Prozent) am liebsten ihre
girocard, während 15 Prozent die Kreditkarte bevorzugen. Auch ein Blick in die
Zukunft zeigt: Im Jahr 2030 prognostizieren 77 Prozent der Befragten, dass die
Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen weiterhin das meistgenutzte
Zahlungsmittel bleibt.
Mobile Payment setzt sich weiter durch - besonders beliebt bei jungen Menschen
Der Trend zum digitalen Bezahlen manifestiert sich im kontinuierlichen Wachstum
von Mobile Payment: Jede:r Vierte (25 Prozent) gab an, schon einmal mit seinem
Smartphone oder seiner Smartwatch bezahlt zu haben - damit hat sich die
Anwendung dieses Zahlungsverfahrens in den letzten drei Jahren mehr als
verdoppelt (2022: 12 Prozent). Besonders bei Personen unter 30 Jahren ist Mobile
Payment beliebt: 42 Prozent bezahlen am liebsten mit ihrem mobilen Endgerät.
Damit liegt Bezahlen mit Smartphone oder -watch bei dieser Altersgruppe fast
gleichauf mit der klassischen Kartenzahlung (45 Prozent).
Steigende Aufmerksamkeit für deutsche und europäische Bezahlsysteme
Die Umfrage verdeutlicht, dass die aktuelle politische und wirtschaftliche
Weltlage das Zahlungsverhalten maßgeblich beeinflusst. Demnach wächst das
Bewusstsein für unabhängige Bezahlmethoden: 60 Prozent der Befragten halten es
für wichtig, auch in Zukunft mit der girocard oder wero über deutsche
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Visa (A) - A0NC7B - US92826C8394
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Visa (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
catocencoris schrieb 26.03.25, 06:43
Interessante Kampagne von VISA und Mastercard:mitdiskutieren »
"Exklusiv: Finanzbranche digitales Bezahlen mit der Brechstange durchsetzen
Visa und Mastercard wollen das digitale Bezahlen jetzt mit der Brechstange durchsetzen – und schließen dazu ein Bündnis mit wesentlichen Playern der deutschen Kreditwirtschaft. Die gemeinsame Kampagne nennt sich "Deutschland zahlt digital" und zielt auf jene zehntausenden Händler und Gastronomen hierzulande, die ihren Kunden immer noch ausschließlich Bargeldzahlung anbieten. Laut der diese Woche online gestellten Website der Initiative sollen die Betriebe geködert werden, indem sie ein kostenloses Terminal erhalten, das auch kostenlos installiert wird. Zudem sollen sie bis zu einer Umsatzhöhe von 50.000 Euro für zwölf Monate keinerlei Transaktionsgebühren zahlen. Subventioniert wird die Aktion dem Vernehmen nach wesentlich von Mastercard und Visa selbst. Als direkte Ansprechpartner der Händler fungieren allerdings "Akzeptanzpartner" wie die VR Payment (also die Payment-Tochter der DZ Bank), Commerz Globalpay (also das PSP-Joint-Venture der Commerzbank) und Vert (also der Merchant-Solutions-Spezialist der Deutschen Bank). Neben den drei bankeneigenen Playern sind drei unabhängige Payment Service Provider bzw. Terminal-Spezialisten am Start, nämlich Unzer, SumUp und Flatpay. Dagegen fehlen Payone (also der Sparkassen-Acquirer) und Nexi (also die frühere Concardis), wie der "Botschafter" der Kampagne, Payment-Vorkämpfer Marcus Mosen, gegenüber Finanz-Szene bestätigt. "Wir gehen allerdings davon aus, dass sich in einer zweiten Welle weitere relevante Akteure der Initiative anschließen werden." Das Kalkül von "Deutschland zahlt digital" dürfte darauf hinauslaufen, dass Händler, wenn sie einmal ein Bezahl-Terminal angeschafft haben, es auch nicht mehr abschaffen. Wobei es natürlich insbesondere in der Gastronomie auch Betriebe gibt, die sich Kartenzahlungen nicht unbedingt aus Kostengründen verweigern – sondern weil sie aus offensichtlichen Motiven eine eher schwammige Erfassung ihrer Umsätze präferieren. Ob Visa und Mastercard mit ihrer Initiative wirklich durchschlagen, bleibt also abzuwarten (und wird auch von der finanziellen Ausstattung der Kampagne abhängen; hierzu liegen uns keine Informationen vor)."
Quelle: https://finanz-szene.de/
"Exklusiv: Finanzbranche digitales Bezahlen mit der Brechstange durchsetzen
Visa und Mastercard wollen das digitale Bezahlen jetzt mit der Brechstange durchsetzen – und schließen dazu ein Bündnis mit wesentlichen Playern der deutschen Kreditwirtschaft. Die gemeinsame Kampagne nennt sich "Deutschland zahlt digital" und zielt auf jene zehntausenden Händler und Gastronomen hierzulande, die ihren Kunden immer noch ausschließlich Bargeldzahlung anbieten. Laut der diese Woche online gestellten Website der Initiative sollen die Betriebe geködert werden, indem sie ein kostenloses Terminal erhalten, das auch kostenlos installiert wird. Zudem sollen sie bis zu einer Umsatzhöhe von 50.000 Euro für zwölf Monate keinerlei Transaktionsgebühren zahlen. Subventioniert wird die Aktion dem Vernehmen nach wesentlich von Mastercard und Visa selbst. Als direkte Ansprechpartner der Händler fungieren allerdings "Akzeptanzpartner" wie die VR Payment (also die Payment-Tochter der DZ Bank), Commerz Globalpay (also das PSP-Joint-Venture der Commerzbank) und Vert (also der Merchant-Solutions-Spezialist der Deutschen Bank). Neben den drei bankeneigenen Playern sind drei unabhängige Payment Service Provider bzw. Terminal-Spezialisten am Start, nämlich Unzer, SumUp und Flatpay. Dagegen fehlen Payone (also der Sparkassen-Acquirer) und Nexi (also die frühere Concardis), wie der "Botschafter" der Kampagne, Payment-Vorkämpfer Marcus Mosen, gegenüber Finanz-Szene bestätigt. "Wir gehen allerdings davon aus, dass sich in einer zweiten Welle weitere relevante Akteure der Initiative anschließen werden." Das Kalkül von "Deutschland zahlt digital" dürfte darauf hinauslaufen, dass Händler, wenn sie einmal ein Bezahl-Terminal angeschafft haben, es auch nicht mehr abschaffen. Wobei es natürlich insbesondere in der Gastronomie auch Betriebe gibt, die sich Kartenzahlungen nicht unbedingt aus Kostengründen verweigern – sondern weil sie aus offensichtlichen Motiven eine eher schwammige Erfassung ihrer Umsätze präferieren. Ob Visa und Mastercard mit ihrer Initiative wirklich durchschlagen, bleibt also abzuwarten (und wird auch von der finanziellen Ausstattung der Kampagne abhängen; hierzu liegen uns keine Informationen vor)."
Quelle: https://finanz-szene.de/
Dietlinde38 schrieb 31.01.25, 08:21
Eine der besten Aktien in meinem übergewichteten Depot mit bald 40 % Gewinn, Kauf letztes Jahr im September.mitdiskutieren »
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VISA-INC-2277468/news/Goldman-hebt-Ziel-fur-Visa-auf-384-Dollar-Buy-48920251/
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VISA-INC-2277468/news/Visa-mit-Gewinnplus-im-Weihnachtsquartal-Aktie-nachborslich-im-Plus-48919914/
Einmal mehr überragende Zahlen. Lässt die durchschnittliche jährliche Performance des DOW weit hinter sich. So liebe ich das.
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VISA-INC-2277468/news/Goldman-hebt-Ziel-fur-Visa-auf-384-Dollar-Buy-48920251/
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VISA-INC-2277468/news/Visa-mit-Gewinnplus-im-Weihnachtsquartal-Aktie-nachborslich-im-Plus-48919914/
Einmal mehr überragende Zahlen. Lässt die durchschnittliche jährliche Performance des DOW weit hinter sich. So liebe ich das.
viking92 schrieb 23.01.25, 07:15
🤣 ohne Worte was hier so an "Wissen" rumgeistert.mitdiskutieren »
Autor folgen
