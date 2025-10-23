UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Man zeige sich zuversichtlich für Absatz- und Gewinnverbesserungen, sehe aber auch das herausfordernde Verbraucherumfeld in einigen wichtigen Märkten und den hartnäckigen Gegenwind von der Währungsseite, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag anlässlich des Quartalsberichts des Konsumgüterkonzerns./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 54,70EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 41,2
Kursziel alt: 41,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
