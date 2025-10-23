    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Flop statt Rallye

    Schwächster Krypto-Oktober seit 2015 – BTC, ETH und XRP stagnieren

    Der Oktober bringt trotz seiner sonst bullishen Saison kaum Bewegung in den Kryptomarkt – Bitcoin und Ethereum stagnieren, während Hyperliquid als einziges heraussticht.

    • Oktober bringt kaum Bewegung im Kryptomarkt.
    • Bitcoin und Ethereum stagnieren, Hyperliquid steigt.
    • CPI-Daten entscheidend für Marktverhalten nächste Woche.
    Foto: Andreas Franke - picture alliance

    Der Kryptomarkt präsentiert sich am Donnerstag weitgehend stabil mit Ausnahme von Hyperliquid. Während Anleger auf frische US-Inflationsdaten und das nächste Fed-Meeting warten, bleibt die Volatilität auffallend gering.

    Bitcoin stabil, Hyperliquid explodiert

    Bitcoin (BTC) notiert aktuell bei 109.431 US-Dollar und liegt damit 1,25 Prozent im Plus. Ethereum (ETH) gewinnt 1,2 Prozent auf 3.888 US-Dollar, während BNB um 3,57 Prozent auf 1.100 US-Dollar steigt. XRP legt leicht um 1 Prozent zu, Solana (SOL) um 2,4 Prozent. Der größte Gewinner des Tages ist jedoch Hyperliquid (HYPE), das um 11,8 Prozent auf 39,08 US-Dollar klettert – der stärkste Anstieg unter den führenden Kryptowährungen (Stand: 13:30 Uhr MESZ).

    Auslöser war die Meldung, dass die Nasdaq-notierte Sonnet BioTherapeutics einen 888-Millionen-Dollar-Deal mit der privaten Rorschach I LLC abgeschlossen hat. Durch die Fusion entsteht Hyperliquid Strategies Inc. (HSI) – ein neues Unternehmen, das eine große HYPE-Treasury aufbauen und zusätzliche Token-Ankäufe tätigen soll.

    Oktober enttäuscht trotz saisonaler Stärke

    Trotz kleiner Zugewinne verläuft der Oktober bislang enttäuschend. Historisch gilt der Monat als besonders bullish für Kryptowährungen, doch laut Marktanalysten zeichnet sich 2025 als der ertragsärmste Oktober seit 2015 ab.

    Makro im Fokus: CPI-Daten als Schlüssel

    Im Mittelpunkt steht nun die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für September. Der Bericht, der am Freitag erscheint, gilt als einziger makroökonomischer Ankerpunkt, nachdem der andauernde US-Regierungsstillstand viele andere Datensätze verzögert hat.

    "Da andere Wirtschaftsdaten pausiert sind, wird der CPI-Bericht das einzige Signal für die Geldpolitik der Fed liefern", erklärte QCP Capital in einem aktuellen Marktupdate. "Das macht ihn zum entscheidenden Faktor für das Marktverhalten in der kommenden Woche."

    Mit zusätzlichem Blick auf die Fed-Sitzung am 29. Oktober bleiben institutionelle Investoren derzeit vorsichtig positioniert.

     

    Ausblick: Stillstand vor dem Sturm

    Analysten sehen die aktuelle Seitwärtsphase als Ruhe vor der nächsten großen Bewegung. Ob der Ausbruch nach oben oder unten erfolgt, hängt nun stark von den Inflationsdaten, der Fed-Kommunikation und den kommenden Liquiditätsströmen ab.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



