38.000.000.000.000 US-Dollar! Die USA versinken im Schuldenchaos – Gold lacht

"Drei aufeinanderfolgende Herabstufungen der US-Bonität sollten die Politiker alarmieren, aber unsere Staatsverschuldung bleibt auf einem untragbaren Kurs", warnte Michael Peterson, CEO der Stiftung mit Sitz in Washington.

Die Bruttoverschuldung der Vereinigten Staaten hat erstmals die Marke von 38 Billionen US-Dollar überschritten – nur zwei Monate, nachdem die 37-Billionen-Grenze gefallen war. Laut Daten der Peterson Foundation steigt die Schuldenlast damit so schnell wie nie zuvor außerhalb einer Pandemie.

Die Vereinigten Staaten seien inzwischen schlechter bewertet als frühere AAA-Länder wie Australien, Dänemark oder Deutschland und rangierten nun auf einer Stufe mit Staaten wie Österreich, Neuseeland und Frankreich. Doch selbst im Vergleich dazu steche Amerika hervor: Die Bruttoverschuldung liegt bei rund 119 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das Haushaltsdefizit bei mehr als sieben Prozent.

Die Entwicklung zeigt, wie wenig Fortschritte die US-Regierung bei der Eindämmung der Ausgaben erzielt hat. Politisch heikle Bereiche wie Medicare, Medicaid oder Social Security bleiben unangetastet, ebenso die hohen Verteidigungsausgaben.

Gleichzeitig hat das gigantische Konjunkturprogramm "One Big Beautiful Bill" die Schulden zusätzlich aufgebläht. Die Zinszahlungen sind mittlerweile der drittgrößte Ausgabenposten des Bundes – noch vor Infrastruktur- oder Bildungsprogrammen.

Das Schuldenwachstum fällt in eine Phase zunehmender fiskalischer Unsicherheit. Wegen des anhaltenden Shutdowns ist die Regierung seit Wochen teilweise lahmgelegt. Der Streit dreht sich um die Ausgabenprioritäten, etwa um die Verlängerung erweiterter Steuergutschriften im Rahmen des Affordable Care Act. Doch unabhängig von der Parteizugehörigkeit steigen die Ausgaben weiter.

Ökonomen warnen, dass die Kombination aus wachsendem Defizit, höheren Zinsen und schwächerem US-Dollar das Wirtschaftswachstum bremsen könnte. Anleger flüchten bereits in sichere Häfen wie Gold, das trotz jüngster Rücksetzer in diesem Jahr stark zugelegt hat. Peterson fordert deshalb einen politischen Kurswechsel: Nur durch neue Einnahmequellen, strukturelle Reformen und verbindliche Ausgabenobergrenzen könne das Land wieder auf einen tragfähigen Pfad zurückkehren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 4.127USD auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 14:56 Uhr) gehandelt.





