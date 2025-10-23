    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    VW bereitet Sonderschichten in Zwickau vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Sonderschichten in Zwickau geplant, Zustimmung nötig.
    • Produktion reduziert, nur noch zwei Schichten aktiv.
    • Zukunft des Standorts bleibt unsicher, Jobs gefährdet.
    VW bereitet Sonderschichten in Zwickau vor
    Foto: Ole Spata - dpa

    ZWICKAU (dpa-AFX) - Nach der einwöchigen Produktionspause Anfang Oktober sind in der Zwickauer E-Auto-Fabrik von Volkswagen nun wieder Sonderschichten im Gespräch. Die Produktion werde jeweils der Marktlage angepasst, erklärte ein Unternehmenssprecher. "Vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrats ist bereits seit einigen Tagen geplant, in diesem Jahr in Zwickau noch mehrere Sonderschichten zu fahren." Damit bestätigte er entsprechende Informationen der Deutschen Presse-Agentur und weiterer Medien.

    Wegen Überkapazitäten in den deutschen Standorten war auch die Produktion in Zwickau reduziert worden. Inzwischen werden die Elektromodelle von Volkswagen, Audi und Cupra dort nur noch im Zwei-Schicht-Betrieb gebaut. Auf absehbare Zeit sollen mehrere Modelle an andere VW -Standorte abgegeben werden. Mit der Produktion hat sich auch der Personalbestand von einst mehr als 10.000 Mitarbeitern verringert. Zuletzt war in Unternehmensangaben von rund 9.200 Beschäftigten im Werk die Rede.

    Sorge um Zukunft des Standortes bleibt

    Erst am Mittwoch hatte Volkswagen vor möglichen Produktionsausfällen wegen fehlender Halbleiter gewarnt. Hintergrund sind Lieferprobleme beim Lieferanten Nexperia. Dazu hieß es mit Blick auf die Produktion und die geplanten Sonderschichten in Zwickau: "Aktuelle Entwicklungen werden aufmerksam beobachtet und - wenn nötig - in die Planungen integriert."

    Nach wie vor wird in Sachsen um die Zukunft des Standorts und vieler weiterer Jobs bei Zulieferern gebangt. Die Unsicherheit schlage sich immens auf die Stimmung der dortigen Wirtschaft nieder, sagte der Vizepräsident der IHK Chemnitz, Gunnar Bertram, bei der Vorstellung aktueller Konjunkturdaten. Deswegen sei schnellstmögliche Klarheit notwendig. Laut Sachsens Wirtschaftsministerium hat VW zugesichert, an der Autoproduktion in Zwickau festzuhalten: "Wobei die Vorgabe ist, die Sparpläne des Konzerns einzuhalten."/hum/DP/mis

    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 89,58 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,45 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +22,99 %/+45,35 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
