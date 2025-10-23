AKTIEN-FLASH
Telekom drehen mit T-Mobile US ins Minus - Dividendensorgen
- Telekom-Aktien reagieren kurz positiv auf T-Mobile-Zahlen.
- Rückgang auf minus ein Prozent an 200-Tage-Linie.
- Sorgen um Dividendenwachstum trotz Kundenzuwachs.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Telekom haben am Donnerstagmittag nur kurz positiv auf Geschäftszahlen der Tochter T-Mobile US reagiert. Wie zuletzt wurden die Papiere der Bonner an ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie ausgebremst und drehten auf minus ein Prozent ab. Auch Anteilsscheine von T-Mobile US drehten vorbörslich in die Verlustzone.
Zunächst hatten sich die Anleger über die überraschend starke Steigerung der Vertragskundenzahl durch T-Mobile US im dritten Quartal gefreut. Inzwischen dominieren jedoch offenbar Sorgen um das Dividendenwachstum beider Unternehmen angesichts hoher Investitionen der Amerikaner./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 29,70 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 148,40 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +20,85 %/+44,34 % bedeutet.
