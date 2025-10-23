    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    AKTIEN-FLASH

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Telekom drehen mit T-Mobile US ins Minus - Dividendensorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom-Aktien reagieren kurz positiv auf T-Mobile-Zahlen.
    • Rückgang auf minus ein Prozent an 200-Tage-Linie.
    • Sorgen um Dividendenwachstum trotz Kundenzuwachs.
    AKTIEN-FLASH - Telekom drehen mit T-Mobile US ins Minus - Dividendensorgen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Telekom haben am Donnerstagmittag nur kurz positiv auf Geschäftszahlen der Tochter T-Mobile US reagiert. Wie zuletzt wurden die Papiere der Bonner an ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie ausgebremst und drehten auf minus ein Prozent ab. Auch Anteilsscheine von T-Mobile US drehten vorbörslich in die Verlustzone.

    Zunächst hatten sich die Anleger über die überraschend starke Steigerung der Vertragskundenzahl durch T-Mobile US im dritten Quartal gefreut. Inzwischen dominieren jedoch offenbar Sorgen um das Dividendenwachstum beider Unternehmen angesichts hoher Investitionen der Amerikaner./ag/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Long
    28,00€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31,63€
    Basispreis
    1,99
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 29,70 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 148,40 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +20,85 %/+44,34 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN-FLASH Telekom drehen mit T-Mobile US ins Minus - Dividendensorgen Die Aktien der Telekom haben am Donnerstagmittag nur kurz positiv auf Geschäftszahlen der Tochter T-Mobile US reagiert. Wie zuletzt wurden die Papiere der Bonner an ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie ausgebremst und drehten auf minus ein Prozent …