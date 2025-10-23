Telekom drehen mit T-Mobile US ins Minus - Dividendensorgen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 29,70 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 148,40 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +20,85 %/+44,34 % bedeutet.