Der Dienstag brachte an den Edelmetallmärkten die lang erwartete Korrektur. Sie dürfte dennoch einige Marktteilnehmer überrascht haben, denn Gold fiel an nur einem Tag um 235 US-Dollar. Das entsprach nicht nur einem herben prozentualen Rückgang von 5,39 Prozent, sondern stellte auch laut den FactSet-Daten den stärksten Kursrückgang seit dem Juni 2013 dar.

Auch wenn einige sehr bullische Stimmen im Vorfeld der Ansicht waren, dass Silber, weil es so knapp ist, nicht mehr korrigieren könne, konnte sich auch der kleine Bruder der negativen Stimmung bei Gold nicht entziehen und verzeichnete ebenfalls kräftige Abgaben. Gegenüber dem Vortag verlor der Silberpreis 3,72 US-Dollar oder 7,2 Prozent und fiel unter die Marke von 50 US-Dollar auf 48,66 US-Dollar je Feinunze zurück.

Silber zeigt auch im Crash bemerkenswerte Stärke

