Cathie Wood greift bei Robinhood groß zu

Der Ark Innovation ETF erwarb 131.049 Robinhood-Aktien und der Ark Next Generation Internet ETF kaufte weitere 36.440 Aktien. Insgesamt machen Robinhood-Anteile mittlerweile rund 19 Prozent der beiden Fonds aus.

Nach einer fulminanten Kursrallye seit Jahresbeginn nutzt Starinvestorin Cathie Wood den jüngsten Rücksetzer bei Robinhood für einen massiven Nachkauf. Laut einer Offenlegung ihres Fondsunternehmens Ark Invest erwarb Wood über zwei ihrer börsengehandelten Fonds (ETFs) Robinhood-Aktien im Gesamtwert von rund 21,3 Millionen US-Dollar.

Cathie Wood greift nach Kursrutsch beherzt zu

Die Robinhood-Aktie hat in den vergangenen zwei Wochen deutlich an Wert verloren. Nach einem Jahreshoch von 152,43 US-Dollar notiert das Papier aktuell bei 127,24 US-Dollar – ein Rückgang von mehr als 20 Prozent. Zuvor hatte die Aktie seit Jahresbeginn jedoch eine spektakuläre Rallye von über 300 Prozent hingelegt. Robinhood-Aktien schlossen den Handel am Mittwoch 3,47 Prozent im Minus bei 127,24 US-Dollar.

Strategischer Fokus: Kryptobezogene Investments im Vormarsch

Wood bleibt ihrer bekannten Wette auf die Krypto- und Fintech-Zukunft treu. Ark Invest hat seine Engagements in diesem Jahr gezielt in Krypto-nahe Werte ausgebaut – darunter Coinbase, Bullish und die Ethereum-Treasury-Firma BitMine. Robinhood nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, da die Handelsplattform ihre Aktivitäten im Kryptobereich stark ausweitet.

Robinhood baut Krypto-Offensive 2025 massiv aus

Im Laufe des Jahres 2025 hat Robinhood eine Reihe strategischer Schritte unternommen, um sich als führender Akteur im globalen Kryptomarkt zu etablieren.

Im Mai übernahm das Unternehmen die kanadische Plattform WonderFi für rund 180 Millionen US-Dollar, um in den kanadischen Markt einzutreten. Nur einen Monat später folgte die 200-Millionen-Dollar-Übernahme von Bitstamp.

Im Juli kündigte Robinhood den Aufbau einer eigenen Layer-2-Blockchain auf Basis von Arbitrum an, um schnellere und günstigere Transaktionen zu ermöglichen. Schließlich wurde im Oktober der Handel mit BNB (Binance Coin) freigeschaltet, womit Robinhood sein Krypto-Angebot weiter diversifizierte.

Laut Daten von The Block verzeichnete die Sparte Robinhood Crypto im zweiten Quartal 2025 ein Handelsvolumen von 28,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

