Börsen Update Europa - 23.10. - FTSE Athex 20 stark +2,85 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.875,94 PKT und fällt um -0,40 %. Top-Werte: Porsche AG +3,60 %, PUMA +2,74 %, Aurubis +1,90 % Flop-Werte: RENK Group -4,13 %, TeamViewer -3,72 %, Redcare Pharmacy -2,70 %

Der DAX bewegt sich bei 24.094,96 PKT und fällt um -0,22 %. Top-Werte: BASF +1,92 %, Mercedes-Benz Group +1,66 %, Fresenius +1,54 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,23 %, Heidelberg Materials -1,71 %, Vonovia -1,44 %

Der TecDAX steht bei 3.722,15 PKT und verliert bisher -0,71 %.

Top-Werte: ATOSS Software +10,23 %, PNE +2,65 %, SAP +1,29 %

Flop-Werte: TeamViewer -3,72 %, Infineon Technologies -2,23 %, AIXTRON -1,86 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.650,57 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: ENI +2,06 %, BASF +1,92 %, Mercedes-Benz Group +1,66 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,23 %, Siemens -0,89 %, Koninklijke Ahold Delhaize -0,89 %

Der ATX steht bei 4.653,44 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: Lenzing +6,82 %, OMV +2,81 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,99 %

Flop-Werte: Immofinanz -1,82 %, STRABAG -1,03 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,02 %

Der SMI steht bei 12.597,19 PKT und verliert bisher -0,13 %.

Top-Werte: Lonza Group +4,20 %, ABB +1,53 %, CIE Financiere Richemont +1,46 %

Flop-Werte: Roche Holding -2,14 %, Kuehne + Nagel International -1,35 %, Swisscom -0,47 %

Der CAC 40 steht bei 8.226,69 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.

Top-Werte: Kering +4,69 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +3,93 %, Societe Generale +1,58 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -15,07 %, STMicroelectronics -8,56 %, Edenred Bearer and /or registered shares -3,06 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.751,46 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.

Top-Werte: Telia Company +6,59 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +2,40 %, ABB +1,53 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -3,40 %, Swedbank Shs(A) -1,45 %, SSAB Registered (A) -1,14 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.060,00 PKT und steigt um +2,85 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +4,02 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +3,97 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,83 %

Flop-Werte: Jumbo -1,37 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,37 %, Coca-Cola HBC -1,10 %