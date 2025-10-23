Börsen Update
Börsen Update Europa - 23.10. - FTSE Athex 20 stark +2,85 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.094,96 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: BASF +1,92 %, Mercedes-Benz Group +1,66 %, Fresenius +1,54 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,23 %, Heidelberg Materials -1,71 %, Vonovia -1,44 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.875,94 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: Porsche AG +3,60 %, PUMA +2,74 %, Aurubis +1,90 %
Flop-Werte: RENK Group -4,13 %, TeamViewer -3,72 %, Redcare Pharmacy -2,70 %
Der TecDAX steht bei 3.722,15 PKT und verliert bisher -0,71 %.
Top-Werte: ATOSS Software +10,23 %, PNE +2,65 %, SAP +1,29 %
Flop-Werte: TeamViewer -3,72 %, Infineon Technologies -2,23 %, AIXTRON -1,86 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.650,57 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: ENI +2,06 %, BASF +1,92 %, Mercedes-Benz Group +1,66 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,23 %, Siemens -0,89 %, Koninklijke Ahold Delhaize -0,89 %
Der ATX steht bei 4.653,44 PKT und verliert bisher -0,01 %.
Top-Werte: Lenzing +6,82 %, OMV +2,81 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,99 %
Flop-Werte: Immofinanz -1,82 %, STRABAG -1,03 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,02 %
Der SMI steht bei 12.597,19 PKT und verliert bisher -0,13 %.
Top-Werte: Lonza Group +4,20 %, ABB +1,53 %, CIE Financiere Richemont +1,46 %
Flop-Werte: Roche Holding -2,14 %, Kuehne + Nagel International -1,35 %, Swisscom -0,47 %
Der CAC 40 steht bei 8.226,69 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.
Top-Werte: Kering +4,69 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +3,93 %, Societe Generale +1,58 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -15,07 %, STMicroelectronics -8,56 %, Edenred Bearer and /or registered shares -3,06 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.751,46 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.
Top-Werte: Telia Company +6,59 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +2,40 %, ABB +1,53 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -3,40 %, Swedbank Shs(A) -1,45 %, SSAB Registered (A) -1,14 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.060,00 PKT und steigt um +2,85 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +4,02 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +3,97 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,83 %
Flop-Werte: Jumbo -1,37 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,37 %, Coca-Cola HBC -1,10 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.