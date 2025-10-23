    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoper Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Roper Technologies

    Roper Technologies - Aktie verliert deutlich -4,43 % - 23.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Roper Technologies Aktie bisher Verluste von -4,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Roper Technologies Aktie.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Roper Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich durch spezialisierte Softwarelösungen und strategische Akquisitionen auszeichnet.

    Roper Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Die Roper Technologies Aktie ist bisher um -4,43 % auf 419,00 gefallen. Das sind -19,40  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Roper Technologies Verluste von -7,49 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Roper Technologies Aktie damit um +3,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Roper Technologies einen Rückgang von -11,68 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,28 % geändert.

    Roper Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,44 %
    1 Monat +2,72 %
    3 Monate -7,49 %
    1 Jahr -13,22 %

    Informationen zur Roper Technologies Aktie

    Es gibt 108 Mio. Roper Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,31 Mrd.EUR wert.

    Roper Technologies announces third quarter financial results and new share repurchase program


    SARASOTA, Fla., Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Roper Technologies, Inc. (Nasdaq: ROP) reported financial results for the third quarter ended September 30, 2025. Third quarter 2025 highlights Revenue increased 14% to $2.02 billion; acquisition …

    Roper Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Roper Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roper Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Roper Technologies

    -4,06 %
    +1,40 %
    +0,42 %
    -9,54 %
    -15,14 %
    +14,87 %
    +19,51 %
    +173,79 %
    +587,57 %
    ISIN:US7766961061WKN:883563



