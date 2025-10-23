T-Mobile US gewinnt deutlich mehr Kunden - erhöht Jahresprognose

Die Aktie geriet im vorbörslichen Handel allerdings unter Druck und fiel um 1,5 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass der Konzern mit nun 10 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro) nun eine halbe Milliarde Dollar mehr Investitionen einplane als bisher.

BELLEVUE (dpa-AFX) - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im dritten Quartal erheblich mehr Mobilfunk-Kunden gewonnen als erwartet und seine Jahresprognose angehoben.

Der noch bis November amtierende Konzernchef Mike Sievert will 2025 nun 7,2 bis 7,4 Millionen neue Vertragskunden gewinnen. Zuvor wurden 6,1 bis 6,4 Millionen angepeilt. Der operative Gewinn ohne die Verzerrung durch die Endgeräte-Vermarktung (bereinigtes Core Ebitda) sieht der Manager nun bei 33,7 bis 33,9 Milliarden Dollar nach zuvor 33,3 bis 33,7 Milliarden. Beim bereinigten freien Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) wird mit 17,8 bis 18,0 Milliarden Dollar nun am unteren Ende mehr erwartet als bisher.

Die Zahl der Kunden mit Mobilfunkverträgen ist in den drei Monaten bis Ende September um 1 Millionen gestiegen, teilte der zur Deutschen Telekom gehörende US-Mobilfunkkonzern am Donnerstag in Bellevue mit. Dies sei die höchste Zahl im dritten Quartal in über einem Jahrzehnt. Analysten hatten hier mit rund 852.000 gerechnet.

Der Serviceumsatz stieg dabei um neun Prozent auf 18,2 Milliarden Dollar. Bei dem um Sondereffekte und Leasingumsätze bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Core Ebitda) verzeichnet das US-Unternehmen einen Anstieg um rund sechs Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn auf 2,7 Milliarden von 3,1 Milliarden Dollar im Vorjahr. Als ein Grund führt das Unternehmen Aufwendungen für Wertberichtigungen an./err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 29,75 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 149,05 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +20,72 %/+44,20 % bedeutet.



