Goldman belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 310 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 234,8 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 285,63 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +16,13 %/+33,33 % bedeutet.