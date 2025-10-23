ANALYSE-FLASH
Goldman belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 310 Euro
- Goldman Sachs belässt SAP auf "Buy" mit 310 Euro.
- Analyst rechnet mit geringen Änderungen am Konsens.
- Current Cloud Backlog bleibt solide für 12 Monate.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet nach dem Quartalsbericht und leicht gesunkenen Cloud-Zielen für 2025 nur mit geringen Änderungen am Konsens. Grundsätzlich bleibe der Anstieg des Current Cloud Backlog, also der vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, nämlich solide./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 234,8 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 285,63 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +16,13 %/+33,33 % bedeutet.
Das beanstandete Modell nennt man SaaS und betreibt fast jeder Softwarekonzern.