    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bas

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Einige wollen den Sozialstaat 'rasieren'

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnung vor Angriffen auf den Sozialstaat ausgesprochen.
    • Soziale Sicherung ist für alle Menschen wichtig.
    • Rechte Stimmungsmache schadet Demokratie und Gesellschaft.

    HANNOVER (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas warnt vor Angriffen auf den Sozialstaat. "Einige wollen die aktuellen Herausforderungen dazu nutzen, um den Sozialstaat zu rasieren", sagte die SPD-Chefin auf einem Kongress der Gewerkschaft IGBCE in Hannover. Es ärgere sie "maßlos", dass manche behaupteten, der angeblich zu üppige Sozialstaat sei das größte Problem im Land.

    Bas betonte, alle Menschen profitierten von sozialer Sicherung - etwa durch Kranken- und Pflegeversicherung oder eine verlässliche Rente. Eine gute Rente sei kein Geschenk, sondern "hart erarbeitet", sagte sie. Es sei richtig, die gesetzliche Rente zu stabilisieren und aus Steuermitteln zu finanzieren, um Beschäftigte und Betriebe nicht zusätzlich zu belasten.

    Zum Schluss rief Bas dazu auf, rechtsextremer Stimmungsmache entschieden entgegenzutreten. "Rechte Stimmungsmache schadet unserer Demokratie, unserer Wirtschaft, aber vor allen Dingen uns allen", sagte sie. Vielfalt und Migration seien kein Risiko, sondern eine Stärke des Landes. Ähnlich hatte sich SPD-Co-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil tags zuvor beim IGBCE-Kongress geäußert./kge/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bas Einige wollen den Sozialstaat 'rasieren' Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas warnt vor Angriffen auf den Sozialstaat. "Einige wollen die aktuellen Herausforderungen dazu nutzen, um den Sozialstaat zu rasieren", sagte die SPD-Chefin auf einem Kongress der Gewerkschaft IGBCE in Hannover. Es …