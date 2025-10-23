UBS belässt MTU auf 'Neutral' - Ziel 400 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 383,2 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,58 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,51 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 435,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 470,00EUR was eine Bandbreite von +4,36 %/+22,62 % bedeutet.