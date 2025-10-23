ANALYSE-FLASH
UBS belässt MTU auf 'Neutral' - Ziel 400 Euro
- UBS belässt MTU auf "Neutral", Kursziel 400 Euro.
- Starkes Q3, positive Erwartungen nach Wettbewerbern.
- Prognose für freien Cashflow angehoben, konservative Ziele.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das dritte Quartal des Triebwerkbauers sei stark ausgefallen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag nach dem Bericht. Dies habe man nach den Zahlen der Wettbewerber RTX und GE erwarten können. Die verbliebenen negativen Aspekte habe MTU aber ebenfalls adressiert, indem die Prognose für den freien Cashflow angehoben worden sei. Die Jahresziele erschienen konservativ./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 383,2 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,58 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,51 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 435,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 470,00EUR was eine Bandbreite von +4,36 %/+22,62 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 400 Euro
Die Geschäfte laufen prächtig. Aus meiner Sicht eine unterschätzte Perle. Leider zu oft grundlos extrem volatil.
