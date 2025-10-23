    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank
    UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für das erste Halbjahr 2025 vor

    Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat erstmals einen Konzernzwischenabschluss zum
    Halbjahr 2025 erstellt. Anlass ist die Einbeziehung der UmweltBank in das
    Scale-Segment der Deutschen Börse, die mit einem erhöhten Transparenzniveau
    einhergeht.

    Der Konzern weist im Zwischenabschluss ein Ergebnis vor Steuern von +14,8
    Millionen Euro aus (AG: +6,7 Millionen Euro). Das im Vergleich zum AG-Abschluss
    deutlich höhere Ergebnis ist im Wesentlichen auf den erfolgreichen Vollzug von
    zwei externen Immobilientransaktionen zurückzuführen.

    Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 auf Konzernebene von +10 bis 15
    Millionen Euro vor Steuern bleibt unverändert bestehen (AG: +5 bis 10 Millionen
    Euro).

    "Mit dem erstmaligen Konzernzwischenabschluss stellen wir die Entwicklung der
    UmweltBank noch transparenter dar und erfüllen zugleich die erhöhten
    Anforderungen des Scale-Segments", sagt Vorstandssprecher Dietmar von Blücher

    Der Konzernzwischenabschluss hat keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht
    unterlegen.

    Weitere Informationen

    Weiterführende Informationen und Konzernzwischenabschluss befinden sich auf der
    Investor-Relations-Webseite der UmweltBank (https://www.umweltbank.de/download/1
    1544-Verk%C3%BCrzter-Konzernabschluss-und-Konzernzwischenlagebericht-der-UmweltB
    ank-AG.pdf)

    Über die UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
    wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
    Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
    Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
    Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.
    Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre
    Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

    Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse Frankfurt im
    Marktsegment Scale sowie im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment
    m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter
    http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der
    Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

    Disclaimer

    Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner
    Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

    Pressekontakt:

    Dr. Florian Wedlich
    Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    Tel: 0911 / 53 08 - 1007
    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz
    Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6143711
    OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 3,74 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -5,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 154,81 Mio..

    UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3162. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.




