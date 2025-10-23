UEFA Partnerschaft bis 2030
Lidl verlängert sein Engagement für den Frauenfußball (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) -
- Lidl wird UEFA Women's National Team Football Partner bis zum Jahr 2030
- Die erweiterte Partnerschaft mit der UEFA umfasst die UEFA Women's EURO 2029,
die Women's European Qualifiers 2028/29 und die UEFA Women's Nations League
2025, 2027 und 2029
- Das Lidl Kids Team wird bei der UEFA Women's EURO 2029 zum ersten Mal dabei
sein und schafft neue Möglichkeiten für junge Fußballfans
Lidl, einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland und Europa,
gibt die Verlängerung seiner erfolgreichen UEFA Partnerschaft bekannt und wird
sein Engagement im Frauenfußball als UEFA Women's National Team Football Partner
bis 2030 fortführen. Nach dem Erfolg der UEFA Women's EURO 2025, die weltweit
über 400 Millionen Fans erreicht hat, ist Lidl nun Partner der UEFA Women's EURO
2029, der Women's European Qualifiers 2028/29 und der UEFA Women's Nations
League 2025, 2027 und 2029 und vertieft damit sein Engagement für die Förderung
von Gesundheit, Bewusstsein und Empowerment durch Sport.
- Lidl wird UEFA Women's National Team Football Partner bis zum Jahr 2030
- Die erweiterte Partnerschaft mit der UEFA umfasst die UEFA Women's EURO 2029,
die Women's European Qualifiers 2028/29 und die UEFA Women's Nations League
2025, 2027 und 2029
- Das Lidl Kids Team wird bei der UEFA Women's EURO 2029 zum ersten Mal dabei
sein und schafft neue Möglichkeiten für junge Fußballfans
Lidl, einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland und Europa,
gibt die Verlängerung seiner erfolgreichen UEFA Partnerschaft bekannt und wird
sein Engagement im Frauenfußball als UEFA Women's National Team Football Partner
bis 2030 fortführen. Nach dem Erfolg der UEFA Women's EURO 2025, die weltweit
über 400 Millionen Fans erreicht hat, ist Lidl nun Partner der UEFA Women's EURO
2029, der Women's European Qualifiers 2028/29 und der UEFA Women's Nations
League 2025, 2027 und 2029 und vertieft damit sein Engagement für die Förderung
von Gesundheit, Bewusstsein und Empowerment durch Sport.
Ausweitung des Engagements von Lidl für den Frauenfußball: 2025 bis 2030
Die erweiterte UEFA Partnerschaft im Frauenfußball umfasst die folgenden
Turniere:
- UEFA Women's EURO 2029
- Europäische Frauen-Qualifikationsturniere 2028/29
- UEFA Women's Nations League 2025, 2027 und 2029
Bei der UEFA Women's EURO 2029 wird das beliebte Lidl Kids Team wieder dabei
sein und Kindern die einmalige Gelegenheit bieten, Hand in Hand mit den Stars
des Frauenfußballs auf das Spielfeld zu laufen und die nächste Generation von
Sportlern sowie Fans zu inspirieren.
Auf außergewöhnlichem Erfolg aufbauen
Der Grundstein für diese erweiterte Partnerschaft wurde mit den bemerkenswerten
Turnieren der letzten zwei Jahre gelegt. In diesem Jahr konnte die UEFA Women's
EURO 2025 diesen Erfolg weiter ausbauen, da Lidl in allen acht
Austragungsstätten und Stadien präsent war. Das Turnier begrüßte über 650.000
Fans in den Stadien und erreichte mehr als 400 Millionen Zuschauer auf der
ganzen Welt. Im Rahmen seiner Marken-Aktivierungen verteilte Lidl 269.950
Obstbecher in den Fanzonen und vor den Stadien, um eine gesunde Lebensweise zu
fördern. Mit Stolz stellte Lidl außerdem das Lidl Awareness Team - 57
Lidl-Mitarbeiter, die dafür sorgten, dass sich jeder Fan sicher und respektiert
fühlte und die Werte von Verbundenheit und Vielfalt verkörperten.
Im Mittelpunkt der Aktivitäten von Lidl zur UEFA Women's EURO 2025 stand das
Engagement, Mädchen und junge Frauen zu inspirieren. Der
Lebensmitteleinzelhändler veranstaltete ein internationales Lidl Youth Camp in
Basel, das 100 Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren aus 18 Ländern
zusammenbrachte und ihnen fachkundiges Coaching, Ernährungsworkshops und die
Möglichkeit bot, dauerhafte Freundschaften zu schließen. Darüber hinaus wurden
auf dem Lidl Frischefeld in Rapperswil-Jona in der Schweiz mehr als zwölf Tonnen
frisches Obst und Gemüse angebaut sowie an Bedürftige gespendet, was das
Engagement von Lidl für eine bewusste Ernährung und für die Gemeinschaft
unterstreicht.
Gleichberechtigte Leidenschaft im Sport schaffen
Mit dieser Partnerschaft setzt sich Lidl für eine gleichberechtigte Begeisterung
und Unterstützung des Frauenfußballs ein. Durch den gleichen Einsatz für
Sichtbarkeit, Aktivierung und Fan-Engagement wie bei Männersport trägt Lidl dazu
bei, dass der Frauensport die leidenschaftliche Unterstützung erhält, die er
verdient.
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .
Pressekontakt:
Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6143716
OTS: Lidl
Die erweiterte UEFA Partnerschaft im Frauenfußball umfasst die folgenden
Turniere:
- UEFA Women's EURO 2029
- Europäische Frauen-Qualifikationsturniere 2028/29
- UEFA Women's Nations League 2025, 2027 und 2029
Bei der UEFA Women's EURO 2029 wird das beliebte Lidl Kids Team wieder dabei
sein und Kindern die einmalige Gelegenheit bieten, Hand in Hand mit den Stars
des Frauenfußballs auf das Spielfeld zu laufen und die nächste Generation von
Sportlern sowie Fans zu inspirieren.
Auf außergewöhnlichem Erfolg aufbauen
Der Grundstein für diese erweiterte Partnerschaft wurde mit den bemerkenswerten
Turnieren der letzten zwei Jahre gelegt. In diesem Jahr konnte die UEFA Women's
EURO 2025 diesen Erfolg weiter ausbauen, da Lidl in allen acht
Austragungsstätten und Stadien präsent war. Das Turnier begrüßte über 650.000
Fans in den Stadien und erreichte mehr als 400 Millionen Zuschauer auf der
ganzen Welt. Im Rahmen seiner Marken-Aktivierungen verteilte Lidl 269.950
Obstbecher in den Fanzonen und vor den Stadien, um eine gesunde Lebensweise zu
fördern. Mit Stolz stellte Lidl außerdem das Lidl Awareness Team - 57
Lidl-Mitarbeiter, die dafür sorgten, dass sich jeder Fan sicher und respektiert
fühlte und die Werte von Verbundenheit und Vielfalt verkörperten.
Im Mittelpunkt der Aktivitäten von Lidl zur UEFA Women's EURO 2025 stand das
Engagement, Mädchen und junge Frauen zu inspirieren. Der
Lebensmitteleinzelhändler veranstaltete ein internationales Lidl Youth Camp in
Basel, das 100 Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren aus 18 Ländern
zusammenbrachte und ihnen fachkundiges Coaching, Ernährungsworkshops und die
Möglichkeit bot, dauerhafte Freundschaften zu schließen. Darüber hinaus wurden
auf dem Lidl Frischefeld in Rapperswil-Jona in der Schweiz mehr als zwölf Tonnen
frisches Obst und Gemüse angebaut sowie an Bedürftige gespendet, was das
Engagement von Lidl für eine bewusste Ernährung und für die Gemeinschaft
unterstreicht.
Gleichberechtigte Leidenschaft im Sport schaffen
Mit dieser Partnerschaft setzt sich Lidl für eine gleichberechtigte Begeisterung
und Unterstützung des Frauenfußballs ein. Durch den gleichen Einsatz für
Sichtbarkeit, Aktivierung und Fan-Engagement wie bei Männersport trägt Lidl dazu
bei, dass der Frauensport die leidenschaftliche Unterstützung erhält, die er
verdient.
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .
Pressekontakt:
Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6143716
OTS: Lidl
Autor folgen