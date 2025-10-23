    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    UEFA Partnerschaft bis 2030

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lidl verlängert sein Engagement für den Frauenfußball (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) -

    - Lidl wird UEFA Women's National Team Football Partner bis zum Jahr 2030
    - Die erweiterte Partnerschaft mit der UEFA umfasst die UEFA Women's EURO 2029,
    die Women's European Qualifiers 2028/29 und die UEFA Women's Nations League
    2025, 2027 und 2029
    - Das Lidl Kids Team wird bei der UEFA Women's EURO 2029 zum ersten Mal dabei
    sein und schafft neue Möglichkeiten für junge Fußballfans

    Lidl, einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland und Europa,
    gibt die Verlängerung seiner erfolgreichen UEFA Partnerschaft bekannt und wird
    sein Engagement im Frauenfußball als UEFA Women's National Team Football Partner
    bis 2030 fortführen. Nach dem Erfolg der UEFA Women's EURO 2025, die weltweit
    über 400 Millionen Fans erreicht hat, ist Lidl nun Partner der UEFA Women's EURO
    2029, der Women's European Qualifiers 2028/29 und der UEFA Women's Nations
    League 2025, 2027 und 2029 und vertieft damit sein Engagement für die Förderung
    von Gesundheit, Bewusstsein und Empowerment durch Sport.

    Ausweitung des Engagements von Lidl für den Frauenfußball: 2025 bis 2030

    Die erweiterte UEFA Partnerschaft im Frauenfußball umfasst die folgenden
    Turniere:

    - UEFA Women's EURO 2029
    - Europäische Frauen-Qualifikationsturniere 2028/29
    - UEFA Women's Nations League 2025, 2027 und 2029

    Bei der UEFA Women's EURO 2029 wird das beliebte Lidl Kids Team wieder dabei
    sein und Kindern die einmalige Gelegenheit bieten, Hand in Hand mit den Stars
    des Frauenfußballs auf das Spielfeld zu laufen und die nächste Generation von
    Sportlern sowie Fans zu inspirieren.

    Auf außergewöhnlichem Erfolg aufbauen

    Der Grundstein für diese erweiterte Partnerschaft wurde mit den bemerkenswerten
    Turnieren der letzten zwei Jahre gelegt. In diesem Jahr konnte die UEFA Women's
    EURO 2025 diesen Erfolg weiter ausbauen, da Lidl in allen acht
    Austragungsstätten und Stadien präsent war. Das Turnier begrüßte über 650.000
    Fans in den Stadien und erreichte mehr als 400 Millionen Zuschauer auf der
    ganzen Welt. Im Rahmen seiner Marken-Aktivierungen verteilte Lidl 269.950
    Obstbecher in den Fanzonen und vor den Stadien, um eine gesunde Lebensweise zu
    fördern. Mit Stolz stellte Lidl außerdem das Lidl Awareness Team - 57
    Lidl-Mitarbeiter, die dafür sorgten, dass sich jeder Fan sicher und respektiert
    fühlte und die Werte von Verbundenheit und Vielfalt verkörperten.

    Im Mittelpunkt der Aktivitäten von Lidl zur UEFA Women's EURO 2025 stand das
    Engagement, Mädchen und junge Frauen zu inspirieren. Der
    Lebensmitteleinzelhändler veranstaltete ein internationales Lidl Youth Camp in
    Basel, das 100 Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren aus 18 Ländern
    zusammenbrachte und ihnen fachkundiges Coaching, Ernährungsworkshops und die
    Möglichkeit bot, dauerhafte Freundschaften zu schließen. Darüber hinaus wurden
    auf dem Lidl Frischefeld in Rapperswil-Jona in der Schweiz mehr als zwölf Tonnen
    frisches Obst und Gemüse angebaut sowie an Bedürftige gespendet, was das
    Engagement von Lidl für eine bewusste Ernährung und für die Gemeinschaft
    unterstreicht.

    Gleichberechtigte Leidenschaft im Sport schaffen

    Mit dieser Partnerschaft setzt sich Lidl für eine gleichberechtigte Begeisterung
    und Unterstützung des Frauenfußballs ein. Durch den gleichen Einsatz für
    Sichtbarkeit, Aktivierung und Fan-Engagement wie bei Männersport trägt Lidl dazu
    bei, dass der Frauensport die leidenschaftliche Unterstützung erhält, die er
    verdient.

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .

    Pressekontakt:

    Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
    07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6143716
    OTS: Lidl




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    UEFA Partnerschaft bis 2030 Lidl verlängert sein Engagement für den Frauenfußball (FOTO) - Lidl wird UEFA Women's National Team Football Partner bis zum Jahr 2030 - Die erweiterte Partnerschaft mit der UEFA umfasst die UEFA Women's EURO 2029, die Women's European Qualifiers 2028/29 und die UEFA Women's Nations League …