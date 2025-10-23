Lidl verlängert sein Engagement für den Frauenfußball (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) -



- Lidl wird UEFA Women's National Team Football Partner bis zum Jahr 2030

- Die erweiterte Partnerschaft mit der UEFA umfasst die UEFA Women's EURO 2029,

die Women's European Qualifiers 2028/29 und die UEFA Women's Nations League

2025, 2027 und 2029

- Das Lidl Kids Team wird bei der UEFA Women's EURO 2029 zum ersten Mal dabei

sein und schafft neue Möglichkeiten für junge Fußballfans



Lidl, einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland und Europa,

gibt die Verlängerung seiner erfolgreichen UEFA Partnerschaft bekannt und wird

sein Engagement im Frauenfußball als UEFA Women's National Team Football Partner

bis 2030 fortführen. Nach dem Erfolg der UEFA Women's EURO 2025, die weltweit

über 400 Millionen Fans erreicht hat, ist Lidl nun Partner der UEFA Women's EURO

2029, der Women's European Qualifiers 2028/29 und der UEFA Women's Nations

League 2025, 2027 und 2029 und vertieft damit sein Engagement für die Förderung

von Gesundheit, Bewusstsein und Empowerment durch Sport.





Ausweitung des Engagements von Lidl für den Frauenfußball: 2025 bis 2030



Die erweiterte UEFA Partnerschaft im Frauenfußball umfasst die folgenden

Turniere:



- UEFA Women's EURO 2029

- Europäische Frauen-Qualifikationsturniere 2028/29

- UEFA Women's Nations League 2025, 2027 und 2029



Bei der UEFA Women's EURO 2029 wird das beliebte Lidl Kids Team wieder dabei

sein und Kindern die einmalige Gelegenheit bieten, Hand in Hand mit den Stars

des Frauenfußballs auf das Spielfeld zu laufen und die nächste Generation von

Sportlern sowie Fans zu inspirieren.



Auf außergewöhnlichem Erfolg aufbauen



Der Grundstein für diese erweiterte Partnerschaft wurde mit den bemerkenswerten

Turnieren der letzten zwei Jahre gelegt. In diesem Jahr konnte die UEFA Women's

EURO 2025 diesen Erfolg weiter ausbauen, da Lidl in allen acht

Austragungsstätten und Stadien präsent war. Das Turnier begrüßte über 650.000

Fans in den Stadien und erreichte mehr als 400 Millionen Zuschauer auf der

ganzen Welt. Im Rahmen seiner Marken-Aktivierungen verteilte Lidl 269.950

Obstbecher in den Fanzonen und vor den Stadien, um eine gesunde Lebensweise zu

fördern. Mit Stolz stellte Lidl außerdem das Lidl Awareness Team - 57

Lidl-Mitarbeiter, die dafür sorgten, dass sich jeder Fan sicher und respektiert

fühlte und die Werte von Verbundenheit und Vielfalt verkörperten.



Im Mittelpunkt der Aktivitäten von Lidl zur UEFA Women's EURO 2025 stand das

Engagement, Mädchen und junge Frauen zu inspirieren. Der

Lebensmitteleinzelhändler veranstaltete ein internationales Lidl Youth Camp in

Basel, das 100 Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren aus 18 Ländern

zusammenbrachte und ihnen fachkundiges Coaching, Ernährungsworkshops und die

Möglichkeit bot, dauerhafte Freundschaften zu schließen. Darüber hinaus wurden

auf dem Lidl Frischefeld in Rapperswil-Jona in der Schweiz mehr als zwölf Tonnen

frisches Obst und Gemüse angebaut sowie an Bedürftige gespendet, was das

Engagement von Lidl für eine bewusste Ernährung und für die Gemeinschaft

unterstreicht.



Gleichberechtigte Leidenschaft im Sport schaffen



Mit dieser Partnerschaft setzt sich Lidl für eine gleichberechtigte Begeisterung

und Unterstützung des Frauenfußballs ein. Durch den gleichen Einsatz für

Sichtbarkeit, Aktivierung und Fan-Engagement wie bei Männersport trägt Lidl dazu

bei, dass der Frauensport die leidenschaftliche Unterstützung erhält, die er

verdient.



