High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Standort in Hamilton, Ontario

CALGARY, AB, 23. Oktober 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis mit der Adresse 518 Centennial Pkwy North in Hamilton (Ontario) am 27. Oktober 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Eröffnung verfügt High Tide nun über insgesamt 211 Canna Cabana-Läden in Kanada und 89 in der Provinz Ontario.

„Canna Cabana hat in Hamilton, einem unserer leistungsstärksten Märkte im ganzen Land, tiefe Wurzeln geschlagen. Die Stadt hat unser wertorientiertes Einzelhandelsmodell begeistert angenommen und bleibt auch weiterhin dem Cabana Club treu“, erklärt Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Mit diesem neuen Standort bekräftigen wir unser Engagement für diese Gemeinde und stärken unsere Präsenz in einem der wachstumsstärksten Einzelhandelskorridore Ontarios. Auch im Rahmen unserer Expansion in der Provinz ist und bleibt Hamilton ein herausragender Markt, der stets hervorragende Ergebnisse liefert“, so Herr Grover weiter.

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens befindet sich in einem stark frequentierten Gewerbezentrum im Gebiet Stoney Creek und Hamilton, direkt gegenüber großen attraktiven Einzelhandelsangeboten und Verkehrsanbindungen und neben einem beliebten Hotel. Dieser Standort in direkter Nähe zum QEW, einem der verkehrsreichsten Highways in Ontario, bietet Sichtbarkeit und Zugänglichkeit. Das Geschäft befindet sich mit circa 47.000 Anwohnern in drei Kilometern Radius und einer starken Verbraucherfrequenz in guter Lage, um sich eine bedeutende Nachfrage von Anwohnern und Pendlern gleichermaßen zu sichern.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.: