TKMS Aktie tiefrot - 23.10.2025

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der TKMS Aktie, die in den letzten Tagen gefallen ist. Anleger spekulieren über den möglichen Boden und die Attraktivität der Aktie zum aktuellen Preis. Einige Nutzer planen, ihre Positionen aufzustocken, während andere den Verkauf hinterfragen. Zudem wird die fundamentale Bewertung und die strategische Bedeutung von Synergien mit dem Mutterkonzern Thyssenkrupp thematisiert.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -3,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,58 Mrd. wert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien von TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) nach der Abspaltung von Thyssenkrupp mit einer Bewertung von "Underperform" und einem Kursziel von 74 Euro neu eingestuft. Analyst Adrien Rabier rät …

Das ging jetzt schnell. Nach einer temporären Übertreibung bei Rüstungs- und Metall-Titeln nehmen Anleger erstmal ihre Gewinne mit. Das ist verzeihlich, denn manche Titel wie z. B. Almonty Industries hatten sich in nur 10 Monaten um über 1.000 % …

TKMS Aktie jetzt kaufen?

