Starke Performance Eutelsat Communications Aktie legt zu - 23.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Eutelsat Communications Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,53 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Der Kurs der Eutelsat Communications Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,03 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -13,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Eutelsat Communications eine positive Entwicklung von +53,83 % erlebt.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,68 % 1 Monat +4,98 % 3 Monate -2,03 % 1 Jahr -11,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Eutelsat-Aktie, die aktuell um die 3,20 Euro schwankt, nachdem sie zuvor über 4 Euro lag. Die Marktteilnehmer sind optimistisch bezüglich des Wachstums im LEO-Segment, während gleichzeitig eine Korrekturphase beobachtet wird. Die 3,20 Euro gelten als kritische Unterstützung; ein Bruch könnte negative Folgen für die Kursentwicklung haben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 475 Mio. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd. wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.