STMicroelectronics NV NY - Aktie rauscht in die Tiefe - 23.10.2025

Die STMicroelectronics NV NY Aktie ist bisher um -9,52 % auf 22,800€ gefallen. Das sind -2,400 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

STMicroelectronics NV ist ein führender Halbleiterhersteller mit einer breiten Produktpalette, die in vielen Branchen Anwendung findet. Mit einer starken globalen Präsenz und strategischen Partnerschaften hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Infineon und Texas Instruments ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die STMicroelectronics NV NY Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -13,87 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die STMicroelectronics NV NY Aktie damit um -5,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in STMicroelectronics NV NY eine negative Entwicklung von -2,48 % erlebt.

STMicroelectronics NV NY Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,60 % 1 Monat -4,07 % 3 Monate -13,87 % 1 Jahr -9,23 %

Informationen zur STMicroelectronics NV NY Aktie

Es gibt 894 Mio. STMicroelectronics NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,37 Mrd. wert.

PR No: C3365C STMicroelectronics Reports on Resolutions to be Proposed at an Extraordinary General Meeting of Shareholders Amsterdam, October 23, 2025 - STMicroelectronics (NYSE: STM), a global semiconductor leader serving customers across the …

PR No: C3364C STMicroelectronics Reports 2025 Third Quarter Financial Results Q3 net revenues $3.19 billion; gross margin 33.2%; operating income of $180 million, including $37 million related to impairment, restructuring charges and other related …

STMicroelectronics NV NY Aktie jetzt kaufen?

Ob die STMicroelectronics NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STMicroelectronics NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.