    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTMicroelectronics NV NY AktievorwärtsNachrichten zu STMicroelectronics NV NY

    Besonders beachtet!

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    STMicroelectronics NV NY - Aktie rauscht in die Tiefe - 23.10.2025

    Am 23.10.2025 ist die STMicroelectronics NV NY Aktie, bisher, um -9,52 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der STMicroelectronics NV NY Aktie.

    Besonders beachtet! - STMicroelectronics NV NY - Aktie rauscht in die Tiefe - 23.10.2025
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    STMicroelectronics NV ist ein führender Halbleiterhersteller mit einer breiten Produktpalette, die in vielen Branchen Anwendung findet. Mit einer starken globalen Präsenz und strategischen Partnerschaften hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Infineon und Texas Instruments ab.

    STMicroelectronics NV NY Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Die STMicroelectronics NV NY Aktie ist bisher um -9,52 % auf 22,800 gefallen. Das sind -2,400  weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die STMicroelectronics NV NY Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -13,87 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die STMicroelectronics NV NY Aktie damit um -5,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in STMicroelectronics NV NY eine negative Entwicklung von -2,48 % erlebt.

    STMicroelectronics NV NY Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,60 %
    1 Monat -4,07 %
    3 Monate -13,87 %
    1 Jahr -9,23 %

    Informationen zur STMicroelectronics NV NY Aktie

    Es gibt 894 Mio. STMicroelectronics NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,37 Mrd. wert.

    STMicroelectronics Reports on Resolutions to be Proposed at an Extraordinary General Meeting of Shareholders


    PR No: C3365C   STMicroelectronics Reports on Resolutions to be Proposed at an Extraordinary General Meeting of Shareholders Amsterdam, October 23, 2025 - STMicroelectronics (NYSE: STM), a global semiconductor leader serving customers across the …

    STMicroelectronics Reports 2025 Third Quarter Financial Results


    PR No: C3364C STMicroelectronics Reports 2025 Third Quarter Financial Results Q3 net revenues $3.19 billion; gross margin 33.2%; operating income of $180 million, including $37 million related to impairment, restructuring charges and other related …

    STMicroelectronics NV NY Aktie jetzt kaufen?


    Ob die STMicroelectronics NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STMicroelectronics NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    STMicroelectronics NV NY

    -9,52 %
    -5,60 %
    -4,07 %
    -13,87 %
    -9,23 %
    -30,59 %
    -18,06 %
    +230,62 %
    -11,16 %
    ISIN:US8610121027WKN:897710





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! STMicroelectronics NV NY - Aktie rauscht in die Tiefe - 23.10.2025 Am 23.10.2025 ist die STMicroelectronics NV NY Aktie, bisher, um -9,52 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der STMicroelectronics NV NY Aktie.